多鄰國APP「情勒鳥」吉祥物Duo去世　死因係等唔到大家完成課程？

語言學習平台多鄰國（Duolingo）於11日無預警發出其官方吉祥物「多兒」（Duo）的死訊，消息很快地透過社群傳播，許多官方帳號也發揮創意發布訃聞。



由於Duo經常以各式各樣的手段逼迫用戶進行語言學習，平時就被大家稱為「情勒鳥」，因此Duo死亡的消息讓不少人都開玩笑地表示高興。

多鄰國宣布吉祥物Duo多兒離奇死亡，網友笑稱終於唔洗再被情緒勒索逼學英文（點擊放大瀏覽）👇👇👇

多鄰國吉祥物Duo去世 出名情緒勒索式勸學 死訊令網友鬆一口氣？（X@duolingo；01製圖）

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多鄰國宣布吉祥物去世！「或許是因為等不到你完成課程而死」

多鄰國11日突然在社群平台X上發布貼文，表示吉祥物Duo去世：

「我們懷著沉痛的心情通知大家，吉祥物貓頭鷹Duo已經離世。」



同時提到Duo的死因尚未明朗，官方正在調查中，還開玩笑表示：

「他或許是因為等不到你完成課程而死，我們也不確定。」



在聲明中，多鄰國官方還補充，雖然Duo平時因為不斷情勒而樹敵良多，但懇請大家不要在貼文底下留下仇恨言論，更藉機行銷一波，「如果你願意分享，請也留下你的信用卡號碼，讓我們為你註冊Duolingo Max，以此紀念他（Duo）。」為了避免有人信以為真，多鄰國隨後也澄清這只是一個玩笑，提醒用戶不要提供任何私人資訊。

最逼人的語言學習App！為什麼Duo是「情勒鳥」？

語言學習應用程式多鄰國在2012年推出後，迅速成為全球最知名的語言學習App。創意滿滿的行銷再加上生活化的遊戲學習、活潑的介面設計，吸引許多用戶下載使用。

此外，吉祥物Duo也成為多鄰國的一大特色，總是以「情緒勒索」手段提醒用戶進行語言學習的Duo被大家稱為「情勒鳥」，經常以「今天不學沒關係，你就永遠不要學」、「沒有你Duo好無聊」等類似的句子對用戶施加壓力，App圖示甚至還會因為用戶太久沒打開而換成憤怒、悲傷的表情。

Duo壓迫感滿滿的情緒勒索雖然引來許多罵聲，但其實也讓大家覺得十分有趣，更有人每天都非常期待他又要以什麼手段進行情勒，成為語言學習過程中獨特的樂趣。

此外，訴諸情感的勒索手段對於許多人來說也確實能夠達到督促學習的效果，因此大家對於Duo的情勒雖然總是嫌煩，但實際上這也成為許多人下載多鄰國的原因，Duo更因此迷因化，網路上常常可以看到相關梗圖。

以死相逼終極情勒 網笑：標準恐怖情人

如今Duo的死訊傳出，也造成全球「普天同慶」的盛況，不少品牌官方帳號都有模有樣地發出了訃聞，Netflix更將Duo的照片製作成影集《魷魚遊戲》中參賽者被淘汰的畫面，表示誠摯哀悼；還有許多遊戲的官方將Duo放入遊戲畫面中，展示Duo在不同遊戲中的不同死法。

在Duo死去後，多鄰國App圖示及各個官方社群的頭貼也都換成了雙眼呈現「XX」，象徵Duo死去的圖片。Duo死後相關梗圖舖天蓋地席捲社群，不少用戶也紛紛表示，

「這隻情勒鳥終於死了」

「這下不用學英文了」



不過也有人指出Duo以死相逼其實正是可怕的「終極情勒」，

「一言不發吊死在你家門前」

「標準恐怖情人台詞『你再不練習，我就死給你看』」



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多鄰國發出Duo的死亡聲明後，馬上引來大量關注和討論，也有不少將App刪除或閒置多時的網友重新下載、打開多鄰國，

「看到馬上去更新」

「多鄰國一個情勒我就下載回來了，我會認真的」



更有新用戶因為好奇而下載多鄰國，可以說這次Duo使出的究極情勒相當成功，網友們也非常好奇多鄰國這波行銷後續會如何操作，是否會讓Duo「復活」。

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