最強防偷食APP！情侶報備APP Lookus藏5大功能　被封現代電子腳鐐

繼Zenly之後，又一款追蹤神器橫空出世了！



過去許多情侶和親密好友熱衷於使用「Zenly冰棒定位App」，不僅具備影訊通話等基本功能，更能隨時查看對方的即時位置、停留時長及手機電量。但在2023年2月3日，Zenly因母公司Snap經營不善被迫宣布下架，讓習慣使用該App的用戶大感不便，也陸續開始尋找替代方案。

情侶新一代報備神器APP Lookus，可即時定位、查看對方手機熒幕使用時間等功能豐富掀熱潮（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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近期在Threads平台上，一款名為「Lookus」的應用迅速引起話題。不少網友驚呼這款App功能比Zenly還強大，甚至能追蹤手機解鎖、接打電話和上下車情況，被戲稱為「現代電子腳鐐」。

「Lookus」目前僅在App Store上架，並在「生活風格」類應用中排名第56位，根據App Store官方說明，「Lookus」提供「實時定位」、「軌跡記錄」、「自動報備」、「手機使用記錄」及「緊急聯繫」等功能，讓用戶隨時掌握對方的位置和行動軌跡，甚至可查看對方手機使用情況。如果需要緊急聯繫，App還能在對方手機靜音時強制發出提示音。

但這些「超貼心」功能並非免費，大部分功能需要訂閱才能解鎖，價格分為：1個月38元人民幣（折合約40港元）、3個月68元人民幣（折合約72港元），以及12個月128元人民幣（折合約136港元）。

定位、報備一把抓 Lookus引發私隱大爭議

「Lookus」的強大功能引發高度關注，不少使用者表示，這款App對於沒有時間隨時報備的情侶來說非常方便，

「有些人下載或許是為了監視另一半，但還是有正常人使用的」

「像我跟另一半覺得這個很方便，不用一直傳簡訊報備，App就會自動跳通知」



甚至有人坦言「這對付那些愛偷吃的人真的很好用」。

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不過，該App也引爆資安爭議；許多網友指出，為實現上述功能，App往往需要用戶授予大量權限，這可能帶來重大的資安風險；部分網友發現，「Lookus」的供應商為企業「重慶代碼循環科技有限公司」，進一步加深了對資料外洩風險的擔憂。

「輕則信用卡被盜刷，重則你全部個資外洩被冒用作違法的事，這個基本就是收集用戶資料統計成大數據用的App」

「它可以監控這麼多，代表他的要求權限很多，容易造成資料外洩、個人資料外洩！」

「熱知識：不會有人因為這個App而不出軌」

「下載這個根本直接把自己的隱私免費送給不明公司……」

「超變態的軟體……以後會不會出一個異性靠近通知對方的功能啊」



雖然「Lookus」的強大功能吸引了一部分用戶，但與之而來的資安隱憂也不容忽視。提醒你，在追求便利的同時，務必考量個人私隱與資料安全的保障，尤其是追蹤類App，在下載前務必仔細評估其來源與權限需求，避免因小失大。

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