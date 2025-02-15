Threads新出mark up功能助畫重點　將設「另1功能」助Fact Check

社群平台Threads又又又出新功能了！



繼早前Meta才大改演算法，Threads又新增了一個「標記功能」，另外更有網友發現，脆將計畫加入「社群筆記」功能，這是類似一種內容稽核的功能，讓用戶能夠自行調整版面上的推薦貼文，快跟著小編一起來搞懂這些新功能吧！

Threads全新功能「標記（mark up）」解析，另將陸續測試「社群筆記」功能，用戶體驗再升級（點擊放大瀏覽）👇👇👇

Threads推出新功能「標記（mark up）」記錄重點 將測試1功能助精準推送（01製圖）

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「標記（mark up）」新功能能更有效地強調貼文重點

近日早前Threads推出了一個新功能「標記（mark up）」，只要長按一則貼文就會出現「標記」，點選後可以選擇3種畫筆特效，接著就能自由地在這則貼文上做任何標記，不論是自己的貼文還是其他帳號的貼文，照片或是影片，都能使用這項功能，不僅能更有效地標出貼文重點，也能讓別人看出貼文中想強調的的部分。

脆友們紛紛表示，

「實際上用起來介於有用跟有趣之間」

「是因為Threads上太多找不到重點的人在哪裡而發明的嗎」

「加上原本關鍵字的分類頁面，很適合當作筆記來用」



類似「事實查核」功能的「社群筆記」陸續讓脆友進行測試

除此之外，上週Meta也決定要以「社群筆記」（Community Notes）功能來取代專業的事實查核，而這項功能似乎已經在Threads上進行測試了。根據外國網友Alessandro Paluzzi的測試，某些用戶可以在Threads貼文角落的選單中，找到「撰寫社群筆記」的選項。點選後，會出現匿名的社群筆記文字輸入，讓你匿名提交了筆記，並將其評為有幫助的話，就會出現在貼文下方，整個流程與另一個社群平台X使用社群筆記的方式非常類似。

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Instagram和Threads的負責人Adam Mosseri也公開示範了如何調整在動態消息中看到的政治內容量——Meta為使用者提供了三個選項可供選擇：「少看一點」會嘗試剔除政治內容；「標準」會建議一些政治內容；而「多看一點」則會像對待 Threads 上的所有其他內容一般對待政治內容，社群筆記只是Meta其中一個新的審核方法之一。

雖然Threads去年在短時間內靠著X的「出走潮」收獲了大量的用戶，但還是很難完全取代X，或是完全符合原X用戶的期望，加入社群筆記和調整政治內容的數量，似乎是為了更加貼近X用戶的初步策略。

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