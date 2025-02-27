高雄連環殺人分屍案：民眾港區發現疑似頭顱生物組織　檢警送鑑驗

台灣高雄早前發生連環殺人分屍命案，震驚台灣社會。案件迎來新進展，經檢警多日打撈，尋獲檢體經鑑驗後，確認部分屬2名受害者的DNA，但目前可以證明兇嫌大嫂已遭殺害的確切證據仍未明。而在周三（26日）有民眾在港區發現疑似頭顱的生物組織，檢警將送鑑驗，釐清是否與案件有關。



據台媒報道，有市民周三在港區發現疑似頭顱的不明生物組織，且頭顱尚稱完整，經初步電腦斷層後確認為人骨，但是否和碎屍案件有關仍待鑑識人員及法醫人員採證比對。

周四（27日），高雄市警察局刑事警察大隊僅側面回應，指為求慎重，經高雄地檢署檢察官指示送「頭顱」交法醫研究所，目前由法醫鑑驗中，若有進一步鑑識結果，會再對外說明。

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警方公布監視器畫面顯示，張嫌提著疑裝屍袋的手提袋步出家門。（翻攝台媒）

年屆七旬的張男涉連環碎屍案，警方移送地檢署偵辦。（ETtoday）

至於失蹤的張姓疑犯的大嫂黃姓婦人仍未尋獲，警方表示，目前打撈遺骸皆已全部鑑驗完畢，確認其中38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，其餘物件經鑑驗皆已排除。雖然目前無直接證據證明黃婦遭分屍，但從黃婦跟隨張嫌入屋後即未出來，張嫌事後外出至前鎮區五號船渠附近丟東西、住處屋內血跡DNA等證據，已足夠表明黃婦遇害，後續在定罪上仍有效力。

據早前報道，台灣警方調查發現，3名受害者最後一次進入張嫌住處的時間分別為去年11月30日前、1月18日前，以及2月2日，且監視器畫面顯示，她們「只進不出」。此外，張嫌曾多次騎單車外出，疑似運送屍塊丟棄，監視器畫面也拍到他丟棄可疑垃圾袋的影像。