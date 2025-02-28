全台最大鬼屋「杏林醫院」 一男子陳屍電梯井死亡多日

台媒報道，有「全台最大鬼屋」之稱的台南杏林醫院廢棄23年，近日一名徐姓男子闖入後陳屍電梯井內，檢警確認無外力介入，遺體已交還家屬。



杏林醫院在今年1月成功找到買家，有指醫院即將進行維修。（網上圖片）

台灣警方表示，事情發生在26日下午1時，48歲徐姓男子租住南寧街公寓，失聯多日家屬報警。

警方調查時，鄰居稱2月14日早上曾見有人攀爬該公寓頂樓，並可通往隔壁杏林醫院建築物。南門所員警至杏林醫院廢棄大樓查看，於1樓電梯天井發現一具男性遺體，明顯死亡多日，疑似為失蹤的徐姓男子，警方已通知台東家屬確認身份。

《杏林醫院》實地取材，去到全台網友票選鬼屋冠軍的杏林醫院拍攝。（《杏林醫院》劇照）

示意圖（《杏林醫院》劇照）

警方表示，家屬委託里長請殯葬人員協助撈起遺體，檢警確認死因無外力介入，家屬無異議，詳細原因仍待釐清。

據台媒整理，杏林醫院在1975年開業，但在1991年被查出偽造醫療紀錄、開立不實住院證明、詐領公務人員和勞工保險費用及財稅申報不實等問題，在1993年6月1日遭勒令停業。

被媒體渲染的鬼屋 （01製圖/杏林醫院Google Map顯示圖）

廢棄超過20多年的杏林醫院，因靈異故事盛傳，吸引電視節目、網友探險被冠上「全台最大鬼屋」的稱號，是台灣知名的靈異景點，杏林醫院在2018年已被京城銀行買下，未來可能作為商辦或酒店使用。