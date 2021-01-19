杏林醫院醜聞多籮籮？台灣第一鬼屋4大疑團　突變廢墟與健保有關?

撰文：GQ Taiwan
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2021年的第一部台灣恐怖片以《杏林醫院》拉開序幕，這部從台南著名同名廢棄醫院取得靈感創作的電影一上映就獲得了「熱烈」的討論，不僅僅是因為「杏林醫院」的「名氣」，以電影本身來說，演員的演技、電影的剪接、故事的流暢與整體邏輯脈絡都被評為是整個作品真正恐怖的地方。我們這裡不多評價這部電影，然而作為私人財產，「杏林醫院」的原屋主在這部電影上映後似乎也有很多話想說，畢竟被謠傳鬧鬼超過30年，到底真實的「杏林醫院」是怎麼一回事呢？
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】「杏林醫院」到底有沒有鬧鬼？被靈異節目媒體渲染而成的「全台第一鬼屋」實際上到底是什麼來歷？】