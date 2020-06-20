【杏林醫院】台灣鬼屋之冠取景　影帝太保帶靈探團掀「撞鬼」熱

台灣驚悚片《杏林醫院》由金像獎最佳男主角太保（張嘉年）、金馬最佳男配角林柏宏、簡嫚書、朱芷瑩等人主演，拍出台灣都市靈異傳說，《杏林醫院》更是實地取景拍攝，去到了全台網友票選鬼屋冠軍的杏林醫院開機，近日終於有首條預告片面世！

《杏林醫院》實地取材，去到全台網友票選鬼屋冠軍的杏林醫院拍攝。（電影劇照）

夜探鬼屋接到亡靈來電

《杏林醫院》早在2017年已經完成拍攝，直到近日才釋出首條預告片，電影以知名的廢棄杏林醫院為故事背景。據知在現實中醫院自停業後屢次傳出靈異事件，除了內部凌亂不堪外，門口還堆積了冥鏹，有網友指出醫院4、5樓病房不時會有位白髮老人和長髮女子出現，而且伴隨着淒厲的哭聲，亦因而吸引不少人前來探靈。

2016年更有兩位年青人夜探杏林醫院，在太平間拍照後，其中一位接到鬼來電：「快來救救我」的痛苦聲音，簡直是嚇破膽！

不是任何地方都可以影相…（影片擷圖）

太保帶隊靈探

今次故事講述會由台南最享負盛名的法師太保帶隊，舉辦了「觀落陰旅行團」打着「探訪你最親愛的親友」的旗號，帶領團友尋親，相信簡嫚書應該是到醫院探靈找姊姊，而朱芷瑩則是預告開初因壓力過大而跳樓自殺的護士，有機會就是簡嫚書的姊姊，林柏宏則會帶領簡嫚書在醫院間遊走。

戲中不乏出現停屍間、手術台等畫面，遊走在陰陽交界一不小心就會墜入無盡輪迴，鬼影更在片中若隱若現，隨時嚇你一跳。

太保今次變成法師，帶尋親人觀落陰。（影片擷圖）

掀起實地探靈熱

飾演法師的太保將會為團友打開陰陽結界，更為她準備了不能見光的陰水，用保證能見到鬼，但會發生甚麼事他就不能控制了，相信之後簡嫚書就能看到朱芷瑩，正時兩人在醫院窗邊相擁的靈異一幕。

另外自《杏林醫院》預告面世後，不少網友都指出想到醫院實地探靈，但電影方強烈呼籲，大家切忌以身犯險，因為杏林醫院仍屬於個人財產所有，擅自闖入乃屬非法行為，想挑戰膽量的話建議大家入戲院睇戲試膽。

預告以朱芷瑩跳樓自殺為開始。（電影劇照）

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