《杏林醫院》成史上最爛鬼片？網民狠批難睇到笑　盤點三大負評位

取材自台南知名鬼屋的廢墟「杏林醫院」，作為電影主要拍攝景點，《杏林醫院》原定2020年初在台灣上映，時逢新冠肺炎疫情，延期至跨年夜在當地上映，讓許多支持台灣片、熱愛靈異題材的台灣網友們很期待，網路討論度在近三個月達到10868筆，登上「網路口碑 / 鬼片」冠軍，但上映後網路評價出現不少失望聲量，Google官方統計僅有18% 的使用者喜歡這部電影，Yahoo也僅有3.3分。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》查看《杏林醫院》上映後的網路熱門關鍵字，出現不少負面字詞，如認為電影整體「難看」、「浪費」票錢、評價「不行」等，還有網友在Dcard直接以「『史上』最難看」為題發文，引起眾多留言討論，PTT上也有不少「負雷」文，YouTuber星培Jasper也發動態提到，有個女生約看杏林醫院，「但我『聽說』很難看， 請問我該去嗎？」。

統整網友們針對《杏林醫院》的討論，認為難看的論點如下：（點圖放大↓↓↓）

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