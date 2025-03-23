台灣玉山魔王坡山難！　一對20多歲男女墮380米山谷遭雪埋喪命

台灣玉山發生山難，一對年約20多歲的男女山友昨日（22日）疑於主北峰叉路口「魔王坡」墮谷，失事地點深達380米，遺體被積雪覆蓋。因冰雪環境險惡，救援難度高，搜救人員今日（23日）歷時4個多小時將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。



搜救人員歷時4個多小時將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。（南投縣消防局）

搜救人員歷時4個多小時將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。（中天）

搜救人員歷時4個多小時將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。（南投縣消防局）

現場如大型溜冰場，環境險惡。（南投縣消防局）

南投縣消防局指，昨天近午約11時許接獲山友報案，指他行經玉山主北峰叉路口附近，發現其陸姓、林姓2名友人登山杖、帽子遺留在步道附近，且現場殘存血跡，後續卻聯絡不上2人，懷疑他們可能墮谷。

搜救人員表示，山區積雪融化又結成硬冰，冰爪根本切不進去，更別說要抓到地面，現場如大型溜冰場，環境險惡，耗時費力長達4小時，在今日上午11時許接觸到兩山友，但兩人均已身亡。

玉山管理處表示，玉山園區3000米以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。（玉山管理處）

玉山管理處表示，玉山園區3000米以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。（玉山管理處）

玉山管理處：目前步道難以步行非常危險

玉山管理處今天表示，玉山園區3000米以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險，目前是玉山地區攀登危機最高的冰岩混合地形，冰晶雪景雖漂亮，卻潛藏高度危機。

管理處表示，還未上山的山友請審慎評估是否取消行程，千萬別被好天氣騙；已上山山友務必依雪季管制措施備妥冰爪、冰斧、頭盔雪季3寶，且須正確使用，專注每一步落腳，以避免失足滑落墜谷。