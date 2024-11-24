河南女背包客失足墮崖遇難　救援隊：事發地未開發，禁止遊客進入

河南新鄉市有女背包客徒步時失足墮崖，不幸遇難。救援隊表示，事發地禁止遊客進入，死者出事前已徒步6、7小時。



《經視直播》報道，背包客宋先生介紹，事發於南太行張溝梯下方，距離張溝梯約有30米高的滑坡。11月17日下午2時許，他途經此地時發現有不少人和救援人員聚集，才得知有人遇難。他表示，遇難者為一名女性，疑從張溝梯上墜落身亡，他路過時正好聽到救援人員詢問遇難女子的隊友，得知她們是自行組團，並非專業團隊。

河南新鄉市有女背包客徒步時失足墮崖，不幸遇難。（經視直播）

提供南太行徒步領隊服務的公司介紹，南太行的徒步線路是較為成熟的野線（非正規開發的登山路線），經常有背包客會自行組隊或找專業領隊前往。工作人員稱，張溝梯是一個廢棄的台階，「以前是想將張溝到十字嶺作為一個景區去規劃，但是後來沒有弄成，就遺棄在那了」。

救援隊工作人員稱，據判斷，女死者年約40歲，救援隊到場時，她已失去生命體徵，「在十字嶺，她一隻腳踩空了掉下去的」。工作人員稱，今年以來，救援隊已在此處多次救援。

救援隊負責人透露，女死者所在的團隊有20多人，她丈夫也在場。他們從輝縣黃水徒步穿越十字嶺，下山時發生意外，女死者踩空不慎滑落山崖。事發山崖坡度30米左右，高度約1000多米，「本身這兒大部分都是動物走的，寫了遊客禁止進入。遇難遊客出事前已經徒步約六七個小時」。

宋先生稱，路過時正好聽到救援人員詢問遇難女子的隊友，得知她們是自行組團，並非專業團隊。（經視直播）

宋先生稱，路過時正好聽到救援人員詢問遇難女子的隊友，得知她們是自行組團，並非專業團隊。（經視直播）（經視直播）

新鄉南太行旅遊度假區工作人員介紹，十字嶺屬於未開發區域，不屬於景區管轄範圍內，「遊客不會走這個路線，徒步的是驢友，不是正常遊客走的路線」。

據了解，太行山脈分為三段分別是北太行、南太行及西太行，南太行位於河南輝縣，太行山弧形轉折端端點的十字嶺，不僅地理位置十分特殊，而且是南太行山的最高峰。

女背包客從張溝梯墮下身亡。（經視直播）

11月22日，輝縣市上八里鎮人民政府通報稱，11月17日，一名女背包客隨團徒步自輝縣市黃水鄉龍水梯村出發，途經十字嶺前往山西，在十字嶺下山途中滑倒，墮崖身亡。

接警後，鎮政府和有關部門、組織及時開展了救援和善後處理工作。經核實，事故發生位置處於未開發、未開放區域，該區域上山路口處設置有明顯的禁止通行警示標誌。

鎮政府提醒，山區氣候多變、地形複雜，存在諸多不可預知的風險，特別是未開發區域，請勿擅自進入。