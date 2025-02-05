四川雅姆雪山登山者滑墜遇難　官方稱年前已封山：屬違法登山

1月31日，四川甘孜雅姆雪山有登山者滑墜遇難。2月5日，當地政府工作人員稱，年前已經封山，遇難者屬於違法登山。



2月3日，有博主小紅書發文稱，四川甘孜康定市雅姆雪山「又送走了一位自主（登山）的」。該博主透露，當地政府讓民宿酒店在一份承諾書上簽名。

2月3日，有博主發文稱，有登山者在雅姆雪山遇難。當地政府讓民宿酒店在一份承諾書上簽名。（小紅書）

當地政府讓民宿酒店在一份承諾書上簽名。（小紅書）

承諾書提到，「為營造安全、文明、和諧的旅遊環境，保障遊客生命財產安全，我做出如下鄭重承諾：嚴格遵守相關法律法規，堅決杜絕任何形式的違法登山活動；杜絕組織、參與、協助任何形式的違規登山活動；在經營的民宿（酒店）顯著位置張貼安全提示標語，提醒遊客注意安全，禁止擅自進入雅姆雪山進行登山活動」。

《南方都市報》報道，該博主表示，1月31日，雅姆雪山發生一宗滑墜事故，一名登山者不幸遇難，「關鍵是發生了二次滑墜」。

康定市塔公鎮政府工作人員稱，年前已經封山，遇難者屬於違法登山，雅姆雪山山腳下立有告示牌，列明禁止攀山以及「封山令」，「現在上面不是很安全，是一個未開發區域。為了安全，還是盡量不要去吧」。

雅姆雪山。（小紅書）

塔公鎮某酒店工作人員稱，雅姆雪山已經封山，有遊客「還會走小路去」，但大部分登山的遊客並未做安全措施和應急救援的準備。

公開資料顯示，雅姆雪山海拔約5374米，屬於貢嘎山支系海子山脈，也是海子山脈除主峰雅拉雪山外，唯一有著終年冰川的雪山。

2024年12月21日，一名重慶籍登山者在成功登頂後下撤時滑墜，頭部撞到石頭，不幸遇難。2024年10月20日，一名男子在雅姆雪山不慎滑墜受傷，在山上無法下撤，不幸去世。