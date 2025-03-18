27歲男華山失聯10日證實墜亡　家屬否認自殺：當日獨行且山路結冰

近日，湖北27歲男子趙某金在華山遊玩時，不幸跌落身亡一事引發關注，有人懷疑趙某金為自殺。雖然警方對其死亡還未有定論，但家屬不認為趙某金為自殺，「有當天的遊客證實那條路上結冰，我們就想知道他墮崖的真實原因。」



據紅星新聞報道，3月17日，趙某金的家屬表示，趙某金系3月4日進入華山景區後與親友失去聯繫；經多日搜救，其遺體於3月13日在近千米高的山崖下被找到。目前其墮崖原因正在調查中。

「弟弟是在崖底找到的。他的背包是在從上往下崖邊的5米到8米位置的樹枝上找到的。」趙某金的家屬熊女士說，家屬曾多次查看監控，「確實他身邊好像也沒有人（同伴）。那天（步道）是結冰的，有當天的遊客證實那條路上結冰。」

家屬表示男子當日獨行華山，且山路步道結冰，否認其自殺。

家屬表示男子當日獨行華山，且山路步道結冰，否認其自殺。

熊女士稱，趙某金出發去華山時，曾將自己的行程告知了同事及朋友。因此，她並不認同網上有人懷疑趙某金是輕生而亡，「他沒有情緒異常，情緒一向很穩定，他也很愛笑。我們就想知道他墮崖的真實原因。」

趙某金出事後，他的同學和同事們感到十分驚訝，並聯繫家屬進行慰問，提供了很多照片和資料，講述趙某金以前樂於助人的事例。不敢相信性格如此開朗，隨和的人離開了，「那麽好的一個人……太突然了，就感覺會很不真實。」

3月17日，華山旅遊集團相關工作人員回應，趙某金墮崖的具體原因還不明確，目前公安機關已經介入調查。渭南市華陰市公安局工作人員表示，他們的主要任務就是看這是不是刑事案件，目前還正在調查，「跟家屬這邊也溝通過，有進展我們會第一時間告訴家屬。」