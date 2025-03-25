公路活春宮影片瘋傳│台女疑行車中為司機口交　1原因拍片者同被罵

近日網絡瘋傳一段在公路上拍攝的影片，畫面中顯示一輛白色私家車的副駕駛座上有位女子正在替司機「服務」，引發網友熱烈討論。



影片拍攝者疑似在大貨車上，注意到隔壁車道的異狀，拍下影片上傳至網絡。

影片至今已吸引逾19萬次觀看（Facebook@有梗俱樂部）

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影片中可以看到，坐在副駕駛座的女子側著身子彎下腰，埋頭幫正在開車的司機「上下吞吐」，司機甚至壓著女子的頭部，行徑相當誇張。

這段影片引起了網友的廣泛關注和討論，不少網友留言表示：

「肯定是司機被蛇咬！副駕幫吸忙把蛇毒吸出來」

「這件事告訴我們，車子有防窺膜很重要」

「太扯了」



影片也引發了對拍攝者行為的批評，有人就指出，拍攝者在高速公路上駕駛大貨車時使用手機拍攝旁邊車輛的行為本身就是危險駕駛：

「開車不好好看前方，就是有你這種人才車禍不斷」

「你邊開車邊拿手機拍旁邊，這是危險駕駛了吧」



也有許多人對影片中的活春宮行為感到震驚，認為這樣的行為不僅危險，還可能對其他駕駛者造成威脅，影片揭示了高速公路上潛在的危險駕駛行為，呼籲相關部門加強監管與執法，確保道路安全。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】