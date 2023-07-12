2女半裸於海灘上演「活春宮」　遭「正義大媽團」打屁股潑沙制止

撰文：中天新聞網
出版：更新：

位於西班牙東部的馬略卡島（Mallorca），是著名的觀光勝地，不過7日卻傳出有遊客在沙灘上上演「活春宮」，誇張行徑讓當地幾名大媽看不下去，氣得抓起沙子往他們身上丟。

事發在馬略卡島西南側的帕爾馬海灘（Playa de Palma），該地白天會有許多來玩水、曬日光浴的遊客，到晚上時，人們則會聚集在此喝酒狂歡，也因此，常會看到許多喝醉的民眾做出脫序行為。

半裸活春宮任人「觀賞」　大媽團一擁而上制止（點擊放大瀏覽）：

+12
台灣中央大學情侶「貼窗活春宮」影片瘋傳　學生會證實有成員目擊秘魯律師聽證會期間竟上演活春宮　法官目睹全程斥藐視法庭台公廁遇活春宮　網友受困廁格不敢出來　「女主角」竟主動來敲門

從其他民眾拍攝的影片畫面中可以看到，有2名女子呈半裸狀態上演「活春宮」，就算知道旁邊有人在看，她們也完全不在乎。

不過這時，有幾名當地大媽看不下去，上前大力打了其中一名女子的臀部，用馬略卡語喝斥她們趕快離開。

看到對方沒有動作時，旁邊幾名大媽氣得一擁而上，不停指責並抓起沙灘上的沙子，往她們身上丟擲，最後小情侶才不甘願的分開。

【相關圖輯】離譜活春宮　紐約情侶大街「連結」　途人掂行掂過（點擊放大瀏覽）：

+11

當地居民透露，這樣的畫面大家已經見怪不怪，幾乎每天都有遊客不管周遭眼光，在沙灘上進行性行為。

雖然帕爾馬海灘已針對「活春宮」祭出罰則，罰款最高達3,000歐元（約26,000港元），情況仍不見改善。

【延伸閱讀】【挖呀挖呀挖】燈位活春宮！後座男「痴漢式狂摸」女騎士影片瘋傳（點擊放大瀏覽）：

+4
深圳職專上演「活春宮」　大白天操場看台性交　旁人看呆巴西里約議會視像會議變直播活春宮　與會者疑忘關鏡頭眾議員無奈墾丁海灘年輕男女「海上活春宮」影片瘋傳　警方解釋追查困難原因俄情侶光天化日「活春宮」　名人大媽以木板痛打二人直斥不知羞恥台網紅廢村做直播意外拍到「活春宮」　雖已刪除影片惟仍被判罰

延伸閱讀：

「楊博鈞」是你嗎？小琉球珊瑚礁留名　管理處揪兇可罰500萬

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

公眾地方的猥褻行為
性愛
沙灘
西班牙
熱話
中天新聞網