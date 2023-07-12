2女半裸於海灘上演「活春宮」 遭「正義大媽團」打屁股潑沙制止
撰文：中天新聞網
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位於西班牙東部的馬略卡島（Mallorca），是著名的觀光勝地，不過7日卻傳出有遊客在沙灘上上演「活春宮」，誇張行徑讓當地幾名大媽看不下去，氣得抓起沙子往他們身上丟。
事發在馬略卡島西南側的帕爾馬海灘（Playa de Palma），該地白天會有許多來玩水、曬日光浴的遊客，到晚上時，人們則會聚集在此喝酒狂歡，也因此，常會看到許多喝醉的民眾做出脫序行為。
半裸活春宮任人「觀賞」 大媽團一擁而上制止（點擊放大瀏覽）：
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從其他民眾拍攝的影片畫面中可以看到，有2名女子呈半裸狀態上演「活春宮」，就算知道旁邊有人在看，她們也完全不在乎。
不過這時，有幾名當地大媽看不下去，上前大力打了其中一名女子的臀部，用馬略卡語喝斥她們趕快離開。
看到對方沒有動作時，旁邊幾名大媽氣得一擁而上，不停指責並抓起沙灘上的沙子，往她們身上丟擲，最後小情侶才不甘願的分開。
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當地居民透露，這樣的畫面大家已經見怪不怪，幾乎每天都有遊客不管周遭眼光，在沙灘上進行性行為。
雖然帕爾馬海灘已針對「活春宮」祭出罰則，罰款最高達3,000歐元（約26,000港元），情況仍不見改善。
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