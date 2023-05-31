【挖呀挖呀挖】燈位活春宮！後座男「痴漢式狂摸」女騎士影片瘋傳

撰文：聯合新聞網
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近日有民眾在台北街頭目擊一對情侶騎電單車雙載，後座男子疑似在等紅燈的空檔，將手伸到女騎士的胸部及褲襠處撫摸。

女子還一度閉起眼睛，露出謎樣表情，仰頭、嘴微開的模樣看似十分享受，直到交通號誌轉為綠燈，才終於回神，但這過程已被路過民眾拍下並上傳至網路。

女騎士表情成焦點　開車後手仍未移開（點擊放大瀏覽）：

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目擊地點位於台北市桂林路與康定路口，民眾將影片發布於臉書「爆廢公社二館」，並詢問：「電單車行駛中出現這個行為，有什麼法條可以檢舉嗎？挖呀挖呀挖。」

從這16秒的影片中可以看到，穿著短褲、白背心的女騎士正在等紅綠燈，後座男子則一手放在女子的胸部上，另一手放在褲襠處撫摸，女子還瞇起眼睛，彷彿畫面定格般。

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整個過程持續了8秒，女騎士這才意識到已經綠燈，雙手趕緊放回握把，發動油門離開，但男子的手仍沒有抽離女子的褲襠部位。

影片一曝光便引來網友熱議，紛紛表示「是不是幫女友拉拉鍊」、「後座是身體不適，手在發抖而已」、「差點忘記怎麼騎車了」、「在小小的馬路挖呀挖呀挖」、「這要檢舉哪一條？」、「這應該不屬於交通違規類，屬於妨害風化」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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