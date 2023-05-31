【挖呀挖呀挖】燈位活春宮！後座男「痴漢式狂摸」女騎士影片瘋傳
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近日有民眾在台北街頭目擊一對情侶騎電單車雙載，後座男子疑似在等紅燈的空檔，將手伸到女騎士的胸部及褲襠處撫摸。
女子還一度閉起眼睛，露出謎樣表情，仰頭、嘴微開的模樣看似十分享受，直到交通號誌轉為綠燈，才終於回神，但這過程已被路過民眾拍下並上傳至網路。
女騎士表情成焦點 開車後手仍未移開（點擊放大瀏覽）：
+4
【自由國度】離譜活春宮 紐約情侶大街「連結」 途人掂行掂過台灣中央大學情侶「貼窗活春宮」影片瘋傳 學生會證實有成員目擊秘魯律師聽證會期間竟上演活春宮 法官目睹全程斥藐視法庭台公廁遇活春宮 網友受困廁格不敢出來 「女主角」竟主動來敲門
目擊地點位於台北市桂林路與康定路口，民眾將影片發布於臉書「爆廢公社二館」，並詢問：「電單車行駛中出現這個行為，有什麼法條可以檢舉嗎？挖呀挖呀挖。」
從這16秒的影片中可以看到，穿著短褲、白背心的女騎士正在等紅綠燈，後座男子則一手放在女子的胸部上，另一手放在褲襠處撫摸，女子還瞇起眼睛，彷彿畫面定格般。
【延伸閱讀】西班牙「活春宮」窗景如AV直播 路人圍觀擠滿格蘭大道（點擊放大瀏覽）：
+15
整個過程持續了8秒，女騎士這才意識到已經綠燈，雙手趕緊放回握把，發動油門離開，但男子的手仍沒有抽離女子的褲襠部位。
影片一曝光便引來網友熱議，紛紛表示「是不是幫女友拉拉鍊」、「後座是身體不適，手在發抖而已」、「差點忘記怎麼騎車了」、「在小小的馬路挖呀挖呀挖」、「這要檢舉哪一條？」、「這應該不屬於交通違規類，屬於妨害風化」。
【相關圖輯】瘋狂活春宮！英國男女火車上演AV式性行為 在場觀眾：佢哋啱啱識（點擊放大瀏覽）：
+5
深圳職專上演「活春宮」 大白天操場看台性交 旁人看呆巴西里約議會視像會議變直播活春宮 與會者疑忘關鏡頭眾議員無奈墾丁海灘年輕男女「海上活春宮」影片瘋傳 警方解釋追查困難原因俄情侶光天化日「活春宮」 名人大媽以木板痛打二人直斥不知羞恥台網紅廢村做直播意外拍到「活春宮」 雖已刪除影片惟仍被判罰
延伸閱讀：
情侶「空中口愛」被清楚拍下 九族文化村傻眼：水晶纜車是透明的
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】