台灣瘋傳摩天輪活春宮影片　高空半透明車廂內激戰　警方指違法

網絡流傳一段影片，一對男女從台中梧棲一座商場走進摩天輪，二人在高空車箱內性交。



台中港務警察總隊13日表示，將查拍影片和傳影片的人到案說明，拍影片的摩天輪車箱是半透明，外面的人也看得到，這對男女也涉嫌違反妨害風化罪嫌。

車箱地板全透明 路過途人小孩都能看到（點圖了解更多）：

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記者今天到這座賣場的摩天輪觀察，從商場走到摩天輪入口處，需購票進入。

每個車箱可搭乘4人，車箱半透明，讓搭乘者可在高空俯瞰港區美景，搭一次12分鐘，有網友戲稱影片中的男子是「快槍俠」。

業者昨晚聽到消息說不知情，很震驚，業者表示，摩天輪車箱在高空不屬公共空間，地面工作人員不會知道遊客在車箱內做什麼。

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業者感嘆這對男女的逾舉動作，業者說，海邊的摩天輪是拍照景點，常有家長帶小孩逛。

網傳影片約3分多鐘，拍攝者是一名男子，被拍的女子臉部清楚，沒打馬賽克。

女子從梧棲這座商場廣場走進後，再往摩天輪方向走，最後走進摩天輪車箱。

影片畫面出現這對男女在高空摩天輪車箱上性交，鏡頭還刻意拍車箱外港口畫面。

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商場公關昨晚聽到此事後大嘆誇張，他說商場摩天輪是公共場所，很多遊客會在摩天輪前拍照，這是很好的拍照取景點，這對男女如果搭上摩天輪，在高空車廂做任何事或拍影片，地面工作人員不會知道，也無從管控，呼籲不要做這種違反善良風俗舉動。

如果這對男女將影片傳到網絡，將有違法之虞。

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