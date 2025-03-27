台75位學者發聯合聲明　批賴清德思想審查激化對立　籲其懸崖勒馬

針對賴清德日前宣布恢復軍事法庭並限制兩岸交流，以及台移民署要求劉姓陸籍配偶「亞亞」強制出境等相關作為，台灣中研院院士陳培哲等75為學者於昨日（26日）署名提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明。

聲明指賴清德就任後，不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空，並呼籲民進黨政府懸崖勒馬。



綜合台媒報道，75位「學者」發聯合聲明遍及學界、政界、社運界。發起人包括台灣中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北，以及學者馮建三、盧倩儀等人。

台灣中研院院士陳培哲。（中時新聞網）

聯合聲明先以德國經歷納粹政權為例子，指出集體沉默將德國推向極權獨裁深淵，而賴清德就任以來，不斷妖魔化大陸、用「戴紅帽子」的方式打壓不同意見，進一步激化台灣社會對立，以民粹主義凝聚支持主；陸委會宣稱陸配「亞亞」發表支持武統言論，並據此以行政命令要求離境，濫用行政裁量做法完全違背政府保護人權的民主法治精神。

聲明呼籲，民進黨政府應懸崖勒馬，不要為短期政黨利益再做出危害台灣民主法治與和平安全的事。

左翼聯盟秘書長黃德北在記者會上表示，之所以提出聲明，是因為賴清德13日拋出恢復軍法審判、限制兩岸學術與文化交流等17項措施，以及移民署取消陸配「亞亞」居留許可，要求「亞亞」強制出境，這讓許多人為台灣政治緊縮、兩岸關係惡化感到憂慮。

陸配「亞亞」發表「武統」言論遭台灣驅逐▼

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此外，近期賴清德將大陸界定為「境外敵對勢力」、拋出所謂「17項策略」，是「戒嚴再起」「綠色恐怖執政」。

國台辦發言人陳斌華在26日的新聞發布會上回應，賴清德違逆民意拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞「恐怖政治、綠色獨裁」。統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關系發展、危害台海和平穩定的行徑，決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。相信廣大台灣同胞能夠認清賴清德和民進黨當局害台禍民的嚴重危害，從維護自身權益和台海和平出發，同賴清德當局的倒行逆施做鬥爭，不讓其陰謀得逞。