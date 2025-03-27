台灣行人路驚見「600萬台幣現金」隨意放在地　竟是為報復警察？

台灣網友在臉書社團分享台南永康市場旁行人路上出現「600萬（台幣，下同，約141萬港元）真鈔」，整整6大疊丟在地上，路過民眾紛紛多看兩眼，不過大家都不敢撿，最後有人報警處理。



丟錢在路邊的李姓男子看到警察出現稱：

錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽。

警員怕出事一番苦勸後，他才把錢存回銀行。

網友在臉書社團分享台南永康市場旁人行道上出現「600萬真鈔」整整6大疊丟在地上。（Facebook@永康大小事）

網友在臉書社團分享台南永康市場旁人行道上出現「600萬真鈔」整整6大疊丟在地上。（Facebook@永康大小事）

網友在臉書社團分享台南永康市場旁人行道上出現「600萬真鈔」整整6大疊丟在地上。（Facebook@永康大小事）

李姓男子路邊丟600萬沒人敢撿，一旁攤販也只能無奈的看著他出怪招。李姓男子的友人表示，他因為「被警察搞過」，最近狀況不是很穩定，常常會出怪招，讓警察來善後，希望大家多體諒一下。

貼文一出網友紛紛留言，有人認為是玩具假鈔才會丟在路邊，不過有人表示：

去鹽行玉山銀行領錢，看他跟行員大聲說要領600萬，還叫警察來！以為他在開玩笑，沒想到真的有600萬。

有不滿的網友留言稱「看起來要釣魚（告）侵佔然後看誰比較衰要付和解金？要小心不要被騙，是類似碰瓷？警察們帶去關心一下」。還有人表示：

遇到這種事情，撿起來馬上衝去警局，然後他追上來認領的時候，就跟他索要金額的1/10，看起來一定能拿個幾十萬沒問題。

李姓男子去年底因買到一顆燒焦煎餃，連4天大鬧被告，違反社會秩序維護法被罰8千元，這次卻放600萬真鈔。因為李姓男子在當地家喻戶曉，也有附近民眾說：「不能得罪他，他在這裡很有名，還是檢舉達人。」還有人說「報警也沒什麼用」，因為警察也怕惹麻煩。

有跟他交過手的警員私下表示：

不是怕他，而是不希望萬一出了什麼狀況，例如萬一有人路過拿了錢就騎車跑了，還要花很多時間去跟不了解狀況的長官解釋、走公文行政程序善後。

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