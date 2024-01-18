靈異｜日本地鐵站口拾到一物　他貼圖詢問　大家竟不約而同說這句

近日有日本網友在地鐵站外撿到「一個紅包」，他不解的發文詢問，沒想到卻收到一連串的「恭喜」。



該推文也釣出內行網友替原PO解惑，表示這是一個名為「冥婚」的民間習俗。

見此，台灣網友則紛紛笑稱「這信封不會還是台灣帶過去的吧」、「算非法移民嗎」。

「當信封被撿起時，躲在暗處的死者家屬會……」（點圖了解更多）：

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一位日本網友在X平台上發出幾張照片，表示自己在地鐵站外發現一個紅包，滿頭問號的原PO將之撿起，並發文詢問網友。

沒想到推文曝光後，隨即在X平台爆紅，至今已突破4,962.6萬次查看。

見此，不少網友紛紛湧入，祝賀原PO「恭喜結婚」、「新婚快樂」、「喜結良緣」。

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也有留言替原PO解惑，表示這是一個名為「冥婚」的民間習俗：「冥婚是一種習俗，意即『對已故婦女感到難過的家庭成員，將婦女的照片或頭髮放在紅包裡，讓祂嫁給撿到紅包的男人』。」

「當信封被撿起時，躲在暗處的死者家屬會抓住撿起紅包的人，要求結婚。作為解決辦法，你可以拒絕，給祂200元作為禮物，並說：『希望祢能找到一個好人』」、「台灣有一個都市傳說，如果你撿到紅包，就會被迫嫁給一個過世的人」。

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粉絲專頁日本省錢小站將該推文轉發至臉書，台灣網友則聯想到前年上映的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，紛紛笑稱：

「這信封不會還是台灣帶過去的吧」

「日本人怎麼這麼懂」

「算非法移民嗎」

「推薦他們看《鬼家人》」

「去年《鬼家人》在日本也有上映喔」

「應該是《鬼家人》的關係」

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