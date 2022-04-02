利比里亞青年拾金不昧　39萬現金歸還失主　感動到總統維亞也發聲

《BBC》報道，西非國家利比里亞一名19歲的電單車的士司機圖洛（Emmanuel Tuloe），去年在路邊撿到一包塑膠袋，裏面裝着總值5萬美元（約港幣39萬元）的美鈔和利比里亞鈔。當時勉強溫飽的他，大可把這筆鉅款納為己有，但他沒這樣做，而是交給同住的姑媽保管，後來得知鉅款主人在全國電台請大家協尋，就出面歸還這筆錢。



人們笑他傻，說他會窮到死，但他意外獲得慷慨的回報。利比里亞總統維亞（George Weah）給他1萬美元（約港幣7萬8千元），當地一名媒體老闆也給他錢，其中部分向觀眾和聽眾募得。鉅款主人也捐給他價值1500美元（約港幣1萬2千元）的商品。

更重要的是，利比利亞著名高中「瑞克斯研究所」邀請小學輟學的圖洛就讀。美國一所學院主動說，一旦圖洛完成中學學業，願給他全額獎學金。

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