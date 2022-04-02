利比里亞青年拾金不昧 39萬現金歸還失主 感動到總統維亞也發聲
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
《BBC》報道，西非國家利比里亞一名19歲的電單車的士司機圖洛（Emmanuel Tuloe），去年在路邊撿到一包塑膠袋，裏面裝着總值5萬美元（約港幣39萬元）的美鈔和利比里亞鈔。當時勉強溫飽的他，大可把這筆鉅款納為己有，但他沒這樣做，而是交給同住的姑媽保管，後來得知鉅款主人在全國電台請大家協尋，就出面歸還這筆錢。
人們笑他傻，說他會窮到死，但他意外獲得慷慨的回報。利比里亞總統維亞（George Weah）給他1萬美元（約港幣7萬8千元），當地一名媒體老闆也給他錢，其中部分向觀眾和聽眾募得。鉅款主人也捐給他價值1500美元（約港幣1萬2千元）的商品。
更重要的是，利比利亞著名高中「瑞克斯研究所」邀請小學輟學的圖洛就讀。美國一所學院主動說，一旦圖洛完成中學學業，願給他全額獎學金。
相關文章：非洲9歲男童愛炫富 坐擁豪宅名車兼全身名牌 背後有富爸爸
+2
極赤道國家喀麥隆忽然下雪：冰雹墜落民宅 民眾開心玩雪新冠肺炎｜廢棄鐵罐「變身」洗手盆 尼日利亞傢俱工巧手助抗疫疑惑電費總是高昂 日男百思不得其解 才想起冷氣機2年沒清洗IKEA｜宜家家居美國推傢俬回購計劃 跟客戶買回再特價出售Dyson Zone面世卻被懷疑是惡作劇 Dyson澄清：不是愚人節玩笑
延伸閱讀：
使用他人信用卡購買千部iPhone 日本警方拘捕6人包括大陸留學生
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】