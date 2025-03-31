亞亞後另2陸配網紅被逐　1人死線前回成都　官方：不走將強制出境

在台灣居住的大陸籍配偶網紅「亞亞」早前因涉及發表武統言論被逐，另外兩名有類似情況的陸配網紅「恩綺」及「小微」也被當局下令在31日（周一）前離境。台移民署31日晚上證實「恩綺」已出境，至於「小微」仍未離境。



陸配網紅「恩綺」31日晚間由松山機場搭機前往成都。（聯合報）

陸配網紅「恩綺」31日晚間由松山機場搭機前往成都。（中天）

恩綺離台前表示，台灣正在經歷「綠色恐怖」。（抖音@恩綺在台灣）

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台媒報道，「恩綺」在31日晚間由松山機場搭機前往成都。她並未像「亞亞」離台前在機場有公開發言，而是低調離去，現場也未有抗議和衝突發生。

台移民署又表示，公權力不容挑戰，若「小微」未在限期前出境，將依法執行強制出境作業。

小微上載影片表達被驅的不滿：（按圖了解）

台移民署早前指，「恩綺」及「小微」也有在網絡上直播或其他方式為大陸宣傳統戰、武統等相關資訊及字眼，「經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境」。