柴犬遭比特犬撕咬重傷亡！主人手寫信伴火化：被欺負快跑別呆搖尾

台灣屏東內埔鄉於4月14日發生比特犬撕咬柴犬事件，導致柴犬重傷亡，比特犬則被民眾亂棒打死。受害飼主於4月16日將心愛柴犬火化，送別最後一程前，親手寫下最後一封信淚喊「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆的搖尾巴」逼哭眾人。



台灣屏東內埔鄉日前發生比特犬撕咬柴犬事件，導致柴犬「寶哥」重傷亡，比特犬則被民眾亂棒打死。（TVBS授權使用）

4月14日下午，主人帶着柴犬「寶哥」出門散步，怎料途中被「未牽繩」的比特犬攻擊，對方張開血盆大口死死狠咬不放，痛得「寶哥」嚶嚶大叫。即便附近鄰居衝出來拿着鐵條要合力撬開比特犬嘴巴，強勁咬力害「寶哥」身受重傷。無奈，「寶哥」送醫治療沒有挺過危險期，最終傷重不治；而咬人的比特犬則被當天要驅趕救援的民眾亂棒打死。

飼主手寫最後一封信，淚喊「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆的搖尾巴」。（TVBS授權使用）

據悉，「寶哥」是屏東在地小有名氣的芋頭炊粿名店的寵物狗，牠的離世也讓飼主相當傷心。而4月16日「寶哥」被火化，再送別最後一程前，飼主手寫一封信放在牠身上，內容提及「阿寶陪了他們一家人那麼多快樂的日子，謝謝牠總是那麼溫暖，也是最特別的存在，雖然很捨不得，但希望再見面時，還是那個天真無邪笑著的阿寶」。最後飼主悲傷的提醒道「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆的搖尾巴」逼哭眾人。

僅只是在自家附近玩耍，沒想到卻被「未牽繩」的比特犬撕咬，飼主難過也盼望相關單位能夠讓真相水落石出，不要再有下個無辜受害者。對此，台灣動保處回應，經訪談飼主表示飼養該比特犬已5年，不知須辦理登記，平日均有繫妥鍊繩。後續將進行行政調查，如經查證屬實，飼養禁止飼養動物違反動保法第8條規定，可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；疏縱具攻擊性寵物違反動保法第20條規定，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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