台股市創史上最大跌幅！醫生接獲「捐精、賣包皮換營養金」查詢

美國總統特朗普實施的關稅措施衝擊全球經濟，台股於4月7日「綠到發光」（編：台灣股市現「綠色」是代表「跌」，與香港相反），創下史上最大跌點與跌幅。台灣泌尿科醫生戴定恩分享，遇到患者紛紛詢問，可否捐精或賣包皮換營養金。



台灣好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在Facebook上發文表示，清明連假後的門診一早，遇到患者到門診進行包皮槍手術，一臉誠懇地詢問「醫師…你們診所有沒有提供包皮捐贈？我可以捐出來換點營養金嗎？」

戴定恩苦笑回應，診所並未提供這種服務，並詢問患者怎麼會想捐贈包皮，結果患者竟回答「你看看周一的台股，一片綠油油，不賣點包皮都快沒飯吃了啦！」

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不料，上述患者手術離開後，戴定恩遇到的下一位患者，準備進行男性結紮，竟然也先詢問「醫生…那個…我可不可以先捐精？我想領個營養金？不然週一真的慘兮兮，今天整片綠成這樣，不捐點什麼真撐不下去」，戴定恩無奈回絕，泌尿科診所並非精子銀行，沒有捐精的項目。

最後，戴定恩提到，低頭一看手機，「真的綠到心發寒」，並提醒大家投資理財有賺有賠，請以平常心看待漲跌。

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