台軍主力戰艦「馬公號」被濃煙包圍驚傳火警　原為43年前美軍軍艦

綜合台媒報道，台灣海軍主力戰艦「紀德級」馬公艦今（23日）下午在宜蘭蘇澳軍港維修期間突發火警，艦身一度被濃煙籠罩。台海軍證實事故起因於燒焊工程，經緊急處置後火勢已撲滅，未造成人員傷亡。



宜蘭縣消防局下午2時45分接獲軍方通報，出動第四大隊、南方澳等分隊共四輛消防車及一輛吊車趕赴現場。抵達時軍方已自行控制火勢，目擊者拍攝畫面顯示，整艘戰艦被黃色濃煙包圍，疑似通風間燒焊火花引燃鄰艙物品。

台海軍艦隊指揮部證實，馬公艦當時正執行廠級維修，下午2時許巡查人員發現通風間鄰近儲物間冒煙，立即啟動應變程序進行排煙。經一個多小時處理，確認無餘火殘留，具體損失及肇因仍待調查。

馬公號與遠處解放軍西安軍艦對峙畫面。

據悉，「馬公號」屬台灣海軍168艦隊，母港為蘇澳中正軍港，原為1982年服役於美國海軍的紀德級「錢德勒號」（USS Chandler DDG-996），1999年除役封存後，於2004年售予台灣後更名「馬公號」開始服役。