以交還寵物鼠為由約見面　台壯男箍煲失敗當街捅死女高中生再自殘

台灣台中市南屯區昨日（10日）下午驚傳凶殺。



詹姓男子想和仍就讀高三的18歲詹姓前女友談復合，以交還寵物鼠為由約對方到租屋處樓下見面，不顧200米旁就是派出所，當眾持刀猛刺詹女2刀斃命，連裝在籠子內的寵物鼠都染血，詹男也自刺胸口，由警方戒護送醫，朝殺人罪嫌偵辦中。

24歲詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠（事主學校Facebook專頁）

18歲詹女身材高挑，就讀高中三年級，還曾擔任校內儀仗隊，近期即將畢業準備上大學，未料意外喪命（事主學校Facebook專頁）

詹男以面交寵物倉鼠為由，找詹女到住家外見面，卻持刀刺死對方，鼠籠上也血跡斑斑（聯合新聞網提供）

【圖輯】點擊放大瀏覽👇👇👇

+ 5

台中警方昨日下午2點多獲報，南屯區1處社區大樓前有男女糾紛，到場發現詹女（18歲）胸口、背部遭刺，當場失去生命跡象搶救仍不治，詹男（24歲）行凶後情緒激動，也持刀朝自己胸口刺了好幾下，但意識清楚送醫無大礙。

警方調查指，詹男、詹女先前為男友朋友，後來因故分手，詹男昨天以要歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到他南屯區忠勇路社區樓下見面，並打算和她談復合，詹女早擔心對方失控，委託1名男性友人陪他南下台中，抵達後隻身下車和詹男碰面。

據了解，詹男提著裝有1隻灰色倉鼠的寵物提籠，並將其掛到詹女脖子上，同時還想和她談復合，對方不肯轉身就想離開，詹男不顧光天化日且一旁200米就是春社派出所，竟抽出隨身短刀朝她猛刺。

相關文章：內地男為刺激前妻竟與保母上床兼假求婚 成功復婚卻遭保母捅死（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

經查，詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，現為就讀台灣北部某高中三年級，還曾擔任校內儀仗隊，近期即將畢業準備上大學，未料意外喪命。

詹男因胸口刀傷，由警方戒護送醫住院，尚無法做筆錄，警方朝殺人罪嫌偵辦中，預計周日移送、相驗遺體。

相關文章：中國男涉泰國殘殺變性妓女被捕 挖出心肺毀私處 聲稱｢玩弄屍體｣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

台中凶殺男曾奪鉛球冠軍 求復合不成刺死儀隊女高中生

人行道血跡斑斑…台中男求復合不成 當眾持刀刺死前女友

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】