歐陽娜娜被台官方點名調查 國台辦：採取必要措施維護台藝人權益
撰文：許祺安
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近日台灣陸委會表示，會積極查處唱和大陸政府的台灣藝人，對於配合大陸宣傳統一行為將依法開罰，已針對相關行為展開調查，其中包括歐陽娜娜等人已被列為重要的行政查察對象。
5月19日，國務院台辦發言人陳斌華回應事件，指民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。大陸將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。
有記者提問，台陸委會日前稱，若台灣藝人於特定時刻發表或轉發反「獨」促統訊息，配合大陸對台「統戰」，將會同相關部門進行行政查核，目前已將歐陽娜娜等20多名藝人列入重要查核對象。請問對此有何評論?
國務院台辦發言人陳斌華回應稱，近年來，越來越多的台灣演藝人員來到大陸發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台，實現更大的夢想。他們基於切身經歷有感而發，表達對兩岸同胞都是中國人、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼。對於他們的自發行為，兩岸民眾普遍歡迎，紛紛點讚。
民進黨當局給這些台灣演藝人員貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜的「民主自由人權」的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。
民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。大陸將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。
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