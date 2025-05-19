歐陽娜娜被台官方點名調查　國台辦：採取必要措施維護台藝人權益

近日台灣陸委會表示，會積極查處唱和大陸政府的台灣藝人，對於配合大陸宣傳統一行為將依法開罰，已針對相關行為展開調查，其中包括歐陽娜娜等人已被列為重要的行政查察對象。



5月19日，國務院台辦發言人陳斌華回應事件，指民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。大陸將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。



2024年10月，台灣藝人歐陽娜娜（左）、台灣歌手張韶涵相繼轉發央視「解放軍圍台示意圖」。（Instagram@nanaouyang、微博@張韶涵）

「共青團中央」在微博發聲稱，「歐陽娜娜等藝人被台當局威脅？別怕，14億中國人挺你」。（微博）

有記者提問，台陸委會日前稱，若台灣藝人於特定時刻發表或轉發反「獨」促統訊息，配合大陸對台「統戰」，將會同相關部門進行行政查核，目前已將歐陽娜娜等20多名藝人列入重要查核對象。請問對此有何評論?

國務院台辦發言人陳斌華回應稱，近年來，越來越多的台灣演藝人員來到大陸發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台，實現更大的夢想。他們基於切身經歷有感而發，表達對兩岸同胞都是中國人、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼。對於他們的自發行為，兩岸民眾普遍歡迎，紛紛點讚。

國台辦。（人民日報）

歐陽娜娜。（歐陽娜娜IG）

歐陽娜娜。（@歐陽娜娜）

民進黨當局給這些台灣演藝人員貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜的「民主自由人權」的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。

歐陽娜娜。（@歐陽娜娜）

民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。大陸將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。