台灣女星罕見暴怒　IG大鬧香港機場男地勤態度差：冇耐心就返屋企

女星陳喬恩罕見暴怒。



陳喬恩在IG發文透露在機場遇到一名不耐煩的男性地勤，對方不斷催促旅客、大聲無理，引起陳喬恩忍不住怒嗆，

不耐煩就回家待著。

陳喬恩（IG@iam_joechen）

女星陳喬恩罕見暴怒，她在社群發文透露在機場遇到一名不耐煩的男性地勤，對方不斷催促旅客、大聲無理（IG@iam_joechen）

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陳喬恩5月10日搭機到沙地阿拉伯工作，此趟旅程她也帶上爸媽一同前往度假，原本應該是好心情準備迎接新旅程，怎料她卻在IG不忍開轟。

她透露，當一家人在香港轉機時，遇到一名男性地勤態度不佳，雖然能夠理解登機時旅客很多，現場會很混亂，她忍不住直問對方，

「請問你在不耐煩，你在催促旅客們什麼？」



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陳喬恩認為，地勤人員本就是要協助旅客登機，那是對方的工作及專業，如果旅客不懂相關流程當然會提出疑問，因此她對態度不佳的地勤忍不住怒嗆，

「你不耐煩你就回家待著，旅客們也只是想有秩序的登機，你是拿薪水工作的，請你拿出工作時的專業。」



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