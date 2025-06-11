馬英九將率團再訪大陸14天　出席廈門海峽論壇　國台辦：歡迎來訪

據台媒報道，台灣前領導人馬英九將於6月14日至27日，率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸。



對此，國台辦於今日（6月11日）例行新聞發佈會上確認消息，表示中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第十七屆海峽論壇、2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動（敦煌）等活動並參訪。



馬英九基金會執行長蕭旭岑今日（11日）表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將於6月14日至27日，率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的「第十七屆海峽論壇」活動和在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶著台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。

此外，還將率領「大九學堂」青年學子，出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」，祭祀中華民族共同敬仰的人文始祖伏羲氏。

此行除馬英九和台灣學生外，馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九前總統辦公室主任王光慈，以及政治大學榮譽教授邱坤玄隨行前往。

蕭旭岑表示，馬英九基金會雖是民間單位，但非常願意協助政府推展兩岸交流，作為政府的助力，期望能讓兩岸交流不要中斷。尤其目前兩岸形式前所未有的嚴峻，青年交流越多，兩岸未來才有希望。過去兩年，馬英九三度率團訪問大陸，也兩度邀請大陸學子訪問台灣，就是要用實際行動向世界傳達，兩岸和平還是有希望的。

對於馬英九率團再次訪問大陸，國台辦發言人朱鳳蓮表示，歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。當前台海形勢覆雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。中國大陸一如既往歡迎台灣各界人士和廣大台灣同胞常來大陸參訪交流，攜手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興。