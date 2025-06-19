2025全球財富報告出爐！台灣人均財富飆升　富豪多過香港新加坡

2025全球財富報告出爐！



由瑞銀集團（UBS）公布至少「百萬美元」（新台幣3,000萬元以上）以上資產的富豪數量，台灣以近76萬人，排名全球第15。5年來，人均財富飆升35％，成長速度同樣位居前段班。此外，台灣也比香港的64.7萬人還高，甚至是新加坡的兩倍。

瑞銀集團（UBS）2025全球財富報告出爐（ubs.com）

台灣以近76萬名百萬美元富豪，排名全球第15。（vas/unsplash）

台灣富豪數目是新加坡的兩倍。（jisun-han/unsplash）

報告指出，台灣「百萬美元」富豪將近76萬人，全球第15多。比香港和新加坡都還來的高。

排名第1的是美國，有2300多萬人。美國去年財富快速增長，超過37.9萬人晉升百萬富豪。中國大陸則以630多萬人居第2。

此外，台灣在過去5年間，平均財富也快速成長，增加幅度達到35％。在全球排名中僅次於韓國的44％與挪威的41％。然而台灣平均財富成長速度快於中位數，顯示成長主要是因為極少數的超級富豪資產不斷增加而扭曲了實際狀況。

瑞銀報告最後表示，全球金融市場持續推動下，私人淨資產增長4.6％，其中美洲成長了至少11％。瑞銀預估，未來5年，人均財富會進一步增長。而領頭的正是美國，其次為大中華地區。

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