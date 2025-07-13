館長神還原「南京紅姐」！一比一復刻房間擺設 網友驚呼：太像了
撰文：聯合新聞網
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「南京偽娘紅姐事件」近期爆發後在網路上掀起熱議。日前台灣健身網紅「館長」陳之漢也搭上熱潮，在社群平台上發布影片，神還原「紅姐」，不僅房間擺設相同，就連外型都恰如其分，再度掀起討論。
影片中，館長化身「林口紅姐」一人分飾多角，不僅表情、髮型、衣著、肢體動作都模仿到味，房間擺設也誰還原，更用膝蓋擊破「西瓜」，讓不少網友直呼：
「場地還真87%像」
「這道具組太強了，還原度99%」
「佈景組要加薪了吧」。
【圖輯】點圖放大看館長化身「林口紅姐」的畫面👇👇👇
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根據南京江寧警方調查，「南京紅姐」的真實身份為38歲焦姓男子。官方表示，若焦男明知自身感染HIV或其他性病，仍與大量不特定對象發生無保護性行為，則可能觸犯《中華人民共和國刑法》第114、115條「以危險方法危害公共安全罪」，最重可處無期徒刑，甚至死刑。
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南京紅姐竟與Bob林盛斌撞樣 自抽：我認啦，其實單嘢係我做嘅南京紅姐「千人斬」事件震驚全網！專業分析直男上當約炮3大真相「南京紅姐」紅到日本！玉照驚呆網民：要非常特別的人才會喜歡吧南京紅姐約砲偷拍最重判七年 若真傳染性病最重恐被判死刑？
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