館長神還原「南京紅姐」！一比一復刻房間擺設　網友驚呼：太像了

「南京偽娘紅姐事件」近期爆發後在網路上掀起熱議。日前台灣健身網紅「館長」陳之漢也搭上熱潮，在社群平台上發布影片，神還原「紅姐」，不僅房間擺設相同，就連外型都恰如其分，再度掀起討論。



影片中，館長化身「林口紅姐」一人分飾多角，不僅表情、髮型、衣著、肢體動作都模仿到味，房間擺設也誰還原，更用膝蓋擊破「西瓜」，讓不少網友直呼：

「場地還真87%像」

「這道具組太強了，還原度99%」

「佈景組要加薪了吧」。



【圖輯】點圖放大看館長化身「林口紅姐」的畫面👇👇👇

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根據南京江寧警方調查，「南京紅姐」的真實身份為38歲焦姓男子。官方表示，若焦男明知自身感染HIV或其他性病，仍與大量不特定對象發生無保護性行為，則可能觸犯《中華人民共和國刑法》第114、115條「以危險方法危害公共安全罪」，最重可處無期徒刑，甚至死刑。

【圖輯】點圖放大看網絡瘋傳的「南京紅姐」相關影片截圖👇👇👇

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