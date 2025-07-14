林俊傑自曝患心臟病每日靠藥物維持：我還能唱多久　經紀公司回應

7月13日，林俊傑（JJ）在世界巡迴演唱會北京鳥巢最終場，向現場逾10萬名歌迷宣布自己罹患心臟病的消息。

他表示，去年被診斷心臟出問題，坦言「生命的沙漏加速著，我還能唱多久」。有歌迷稱，林俊傑當日在台上唱歌時突然痛到彎腰，一度露出痛苦表情，後來氣息回穩時才繼續唱歌。



林俊傑表示，2024年4月發現心臟出問題，每日需依靠藥物維持健康，感嘆生命的無常，「這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號，突然變得好真實。但我告訴自己，就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力」。

7月13日，林俊傑在世界巡迴演唱會北京鳥巢最終場，向現場歌迷宣布自己罹患心臟病的消息。（影片截圖）

林俊傑表示，100多場的巡回演唱會，歌迷從世界各地而來，「我想自己的努力、團隊的辛苦，我們想呈現的一切，對得起你們」，但他表示做得再好也是有批評聲，但他選擇一笑置之。

林俊傑被診斷出罹病後，仍完成高強度的103場全球巡演。據《三立新聞網》報道，林俊傑經紀公司表示，林俊傑一直有定期接受醫生檢查，巡演結束後將安排更多休息時間，完成手上工作後好好養身體。

林俊傑（JJ）世界巡迴演唱會北京鳥巢最終場。（微博＠林俊傑）

林俊傑（JJ）世界巡迴演唱會北京鳥巢最終場。（微博＠林俊傑）

有歌迷稱，當天林俊傑在演唱《交換餘生》時，突然背對觀眾強忍不適，但隨後氣息回穩時繼續完成表演。另有人發現，林俊傑近期右手佩戴類似是健康監測手環，推測是用來追蹤心率。

有歌迷稱，當天林俊傑在演唱《交換餘生》時，突然背對觀眾強忍不適。（影片截圖）

有歌迷稱，當天林俊傑在演唱《交換餘生》時，突然背對觀眾強忍不適。（影片截圖）