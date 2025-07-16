台彰化幼兒園虐童：幼童私密處掉肉、脖子見勒痕、不當管教158次

彰化縣一間準公共化幼兒園去年底爆發幼兒疑遭不當對待事件，彰化縣府教育處調查後雖認定為不當管教，並裁罰主教老師與園方，但家長不滿調查結果，家長不滿教育處僅以「不當管教」定調此案，認為教師行為已構成施虐甚至疑似性侵，要求重啟調查並提供完整監視器畫面。



記者會中，一名家長控訴，孩子曾出現私密處裂傷，照片上可見指甲摳痕，甚至「掉下一塊肉」整天夾腿哭鬧不讓換尿布，醫師研判是抓傷、脖子有疑似勒痕，額頭也有一大塊瘀青。另有家長表示，孩子曾說「學校有壞人」、「可不可以保護我」，甚至因心理創傷僅願接受男性長輩換尿布，見到女性親人靠近就會驚慌逃避。



受害者家長在議員許雅琳陪同下召開記者會。（翻攝台媒）

另外有一名2歲童去年11月起屁股異常紅腫，還有幼童回家哭喊「屁股痛痛」不要碰，就醫發現傷痕，疑似遭異物侵入，也有孩子事後出現創傷後壓力症候群（PTSD），不僅躲進衣櫃尖叫、抗拒洗澡上廁所，半夜還會驚醒哭喊。

據教育處調查，該案發生於去年底，涉事為幼幼班，短短兩週內班上主教老師及助理老師共累積158次不當管教紀錄，其中主教老師就有153次。

調查報告顯示，老師曾以不當方式擦拭幼童私密處，造成紅腫、擦傷等異常傷勢，最終裁罰主教老師23萬元，並限制三年內不得擔任教保人員；園方則遭罰6萬元（新台幣）。兩名涉事老師已於今年1月離職。

家屬批評不只是不當管教：已涉及性侵和虐待

家長們強調，短時間內多達百餘次不當行為，已遠超一般體罰範疇，質疑還有更多受害幼童未被調查，要求教育處儘速啟動專案調查、主動聯繫其他疑似受害家庭，並開放完整監視器畫面供家長檢視。部分家長已向檢方提告傷害、虐童與性侵等罪名。

彰化縣許雅琳指出，教育處曾於今年4月以「無監視器畫面」及「缺乏直接證據」為由結案，是在她陪同家長召開記者會、委由律師提告後才重啟調查。她痛批，最新報告內容顯示老師有打幼童、辱罵、恐嚇、罰站、關廁所等行為，更有孩童肛門紅腫、疑遭抓傷等情節，竟仍未以虐童或性侵處理，質疑教育處處理消極、標準失衡。

許雅琳批平，教育處作為彰化縣最高主管機關的為什麼在處理重大校園安全事件時態度如此消極，「面對這樣的離譜的數字，這樣的態度，家長怎麼能安心？」

彰化縣教育處：將依法從重處分

彰化縣教育處表示，對任何不當對待幼兒之行為絕不寬貸，若後續司法調查有進一步事證，將依法從重處分，展現零容忍決心。至於監視器畫面部分，將依《個資法》及相關規定辦理，家長可向縣府申請，並須由受害兒童的家長、法定代理人或實際照顧者在縣府人員陪同下觀看。

教育處強調，將全力配合檢警調查，釐清案情，保障學童身心安全不受侵害，也呼籲全縣教保機構應嚴守教育倫理，杜絕一切不當對待情形。