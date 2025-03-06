送貨員涉殺親女　兒科醫生指受虐童稱好掛住你　也許是求救訊號

送貨員涉虐殺3歲親女案，件今（6日）於高等法院續審。控方傳召兒科顧問醫生作供，他指逝去女童雅思的胸腺，只有同齡兒童的五分一也不到，屬嚴重兼晚期萎縮，完全沒有淋巴細胞，情況有如一個80歲老人，估計女童受壓力情況不是日計，而是以月計。他又指，幼童向施虐者說的：「好掛住你。」也許是在發求救訊號，令人痛心的是，她求救的對象可能正是向她施襲的人。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

兒科專家關日華稱，女童的胸腺與一名80歲老人相約。(陳蓉攝)

雅思胸線完全沒有淋巴細胞

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華醫生作供，關醫生指出，胸腺是免疫系統中的重要組成部份，人在出生後胸腺會急速發展，正常3歲兒童的胸腺重量約為34克，雅思的胸腺重量約為6克，是正常同齡兒童的五分一左右。關醫生形容，6克是80歲老人的胸腺重量，雅思的胸腺萎縮屬非常嚴重，完全沒有淋巴細胞，哈塞爾小體亦出現鈣化。

受虐時間必然是按月計不會幾天內發生

關醫生續指，受到皮質醇的影響，胸腺會由青春期後開始退化，一名25歲的成年人，胸腺重量約為25克左右，如兒童被疏忽照顧或虐待，所受到的壓力會令體內的皮質醇上升，從而令胸腺重量萎縮。關醫生稱，若小朋友因受壓令胸腺的重量顯著下降，其受虐的時間必然是按月計，不會是幾天內發生。

稱好掛住你是求救訊號

關續指出，有些受虐的孩童會與施虐者打招呼或對施虐者稱：「好掛住你。」其目的為想求救，令人痛心的是，他們所求救的對象正正就是施虐者，令壓力情況變本加厲，造成毒性壓力（toxic stress）

腹股溝瘀傷在孩童身上並不常見

就出現在雅思兩邊腹股溝上的瘀痕而言，關醫生指出，瘀痕與手指頭吻合。從顏色可見，此造成此傷痕的力度應該不小，相信傷口已產生一段時間。就雅思的重量而言，需要用一定力量才能抱起，相信力量可以造成此傷痕。關續指，小朋友不會自己弄傷自己，一般醫生看到耳朵或頸上有傷，就會懷疑是否虐兒的個案。就雅思的個案而言，腹股溝有瘀傷在孩童身上並不常見，亦不會是由醫療程序所導致。

孩童被劇烈搖晃腦部會移位

關於雅思腦部的傷勢，關醫生指出，雅思的昏迷情況屬非常嚴重。關以毛公仔解釋劇烈搖晃孩童會如何造成傷害，他以物理學形容，當孩童受劇烈搖晃時，其腦部會移動，因而會撞到頭骨，蛛網膜上的血管會被扯斷，造成出血，腦部移動亦會牽扯到眼神經，令眼部有嚴重出血，要造成雅思身上程度的傷勢，需要急速加連續減速的力量。

大力搖晃可以無任何外在損傷

關再指出，要造成傷勢不一定要搖晃多下，若然力量夠大，一下已經可以，亦不一定要上下左右搖晃，只要有突然加速或減速的動作，任何角道的搖晃亦可以造成傷勢，隔着衣服搖晃或摔向軟墊表面，是可以完全不造成任何外在損傷，但亦會導致搖晃兒童綜合症。惟這些情況無法進行科學實驗，數據只能建基於已發生的案件，在香港，大約有10個案件的文獻資料。關強調，愛錫小朋友的家庭不會做這些動作。

腦損傷會導致不同程度的發育問題

關醫生稱，若嬰兒被確認為搖晃綜合症，即使沒有導致其死亡，亦有機會出現癒後不良的情況，因為搖晃會造成腦部的損害。他續指出，如嬰兒的腦部有損傷，其後僥倖康復，亦會導致不同程度的發育問題，例如無法達到發育指標的里程碑，或出現肢體活動的問題。

胸腺研究可及早發現虐兒個案

關續指，嬰兒被搖晃大多是因為父母想令他們停止哭泣，事實上這只是坊間的謬誤。在屯門5歲女童陳瑞臨虐殺案後，近幾年對虐兒和胸腺萎縮的研究有所增加。日本研究亦有發現透過磁力共振可以看出胸腺情況，希望可透過此及早發現虐兒的個案。

雅思胸腺已是晚期萎縮

控方提問關，雅思的胸腺萎縮會否是接受醫療程序的壓力所導致，關解釋，醫療程序或會導致壓力，但雅思有做手術紓緩腦壓，而且11日並不足以令其胸腺嚴重退化，切片亦顯示，雅思的胸腺已是晚期萎縮。控方續問，雅思所遭遇的虐待事件會否令其胸腺在3個月內退化？關指出，小朋友遭遇上述情況，會令皮質醇升高，從而導致胸腺萎縮。此外，關稱他曾研究雅思的病歷，她本身是健康的小朋友，關認為沒有其他原因會導致其胸腺退化。

疫情有令虐兒情況變嚴重

辯方盤問指，胸腺萎縮能否透過兒童的表情及行為觀察到，關稱不可以，但可以透過照X光發現，一般而言，沒有胸腺的情況為先天性，如基因變異。辯方續問指，2020年的疫情是否會令兒童造成影響，關認為，疫情會令兒童造成壓力，亦令虐兒的情況變嚴重，但每個家庭的情況都不一樣。

案件編號：HCCC61/2022