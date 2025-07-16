台名校驚爆抽血換學分醜聞！女學生淪人體實驗品　舊生揭地獄經歷

台灣師範大學（台師大）女子足球隊，近日爆出抽血換學分的爭議，直指教練周台英操刀整件事。



然而，一名曾入選該校女足隊的學生就分享，自己在大一就受不了決定休學，同時也分享自己在那一年是怎麼過的，並指控周台英會差別待遇，讓她入學到休學也承受著酸言酸語與嘆氣。

台灣師範大學女子足球隊驚爆「抽血換學分」醜聞 舊生揭地獄經歷（01製圖）

要連抽14天血 抽到送急症吊點滴仍不准請假（點圖放大閱讀）：

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一名昔日女足隊成員在網路上分享，自己剛考進台師大時，大家都好為她開心，不過在歷經非人一般的生活，讓她決定向家人提出休學這件事，儘管眾人都覺得好可惜，但大家不知道的是，她在校園裡過得是怎麼樣的生活。

原PO分享，除了要連續14天抽血加體能從早到晚，甚至抽血人員是學長不是專業人員，以及不知道哪裡請來的阿姨，抽血時手還會發抖，她表示，剛要入學前就聽說要跑體能做實驗，當時覺得教練說要跑就要跑，體育生按表抄課很正常，結果才知道，原來是一切都是為了教練的實驗報告。

這項實驗要連續做14天，原PO表示自己每天抽血+跑體能，身體已經受不了了，搞到自己發高燒送急診還吊點滴，於是向周台英詢問自己能否請假，但得到的回覆卻是：

沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊（台幣，約267港元）可以拿。

除此之外，原PO更指控自己為女足隊效力期間，由於球隊裡面球技不是特別突出，所以被周台英叫去當類似經理人的這份工作，管理錢、叫便當、訂火車票等等，然而時間久了，她就發現周台英對喜歡的學生疼的要命，但對她卻是酸言酸語與嘆氣。

原PO後來因承受不住壓力，一度得了焦慮症，必須要服藥緩解，因此向教練請了假，但換來的卻是破口大罵，周台英說：

我現在給你請一個禮拜你以後是不是要每個月都跟我請假啊？不然你不要讀去休學好了？

在周台英的魔掌之下，她最終承受不住，只讀了一年就決定休學離開。

台師大女子足球隊近日爆出抽血換學分的爭議，讓全台譁然。（YouTube@中天新聞）

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