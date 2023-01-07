台女高中生被當街脫至全裸凌虐　險遭拖把插下體　惡男被判監5年

台灣賴姓男子18年前夥同十多名男女，在高雄市玉竹商圈，當眾凌虐1名高中女生。



不僅扯下女生的衣褲，任由女生當街全身赤裸，將女生毆打成傷，還持斷掉的拖把柄要插入女生下體。

他逃往大陸10多年，歷經台灣幾度修法仍在追訴期間，高雄地方法院依妨害性自主罪，判他5年徒刑。

冰塊裝進避孕套 2度欲以斷拖把插入下體（點圖了解更多）：

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判決指出，賴姓男子的前妻聽這名高中女生的同學說，賴與女生有婚外情，前妻和他爭吵並要尋短，賴便與10多名男女，在2005年2月16日晚間，騙這名高中女生到高雄市新興區玉竹一街20巷泡沬紅茶店前凌虐。

賴準備避孕套、冰塊及雞蛋，要對女生下手，並與同夥追打這名女生，賴撕開女生的上衣、長褲、扯下內衣褲，任女生在公眾場合全身赤裸，叫同夥對女生丟砸雞蛋，他還拿斷裂的拖把柄，2度掰開女生雙腿，要強行將拖把柄插入女生下體，經女生夾腿抗拒又有人高呼「警察來了」才沒得逞。

全案當時經高雄市新興分局移送法辦後，賴姓男子馬上逃去大陸，2006年1月經雄檢發布通緝。但賴在大陸涉販毒案入獄，直到2021年11月26日返台才緝獲。

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賴雖然在傷害、剝奪他人行動自由、毀損等部分，已逾追訴權時效，但另涉妨害性自主「成年人故意對少年犯強制性交未遂而對被害人施以凌虐罪」及「兒童及少年福利與權益保障法」等罪，在刑法第80條、第83條修正前的追訴權時效，須至2030年2月16日才屆追訴期，條文修正後也得到2045年2月16日才逾追訴期，高雄地方法院依此追究他的刑責。

賴在審訊時否認令人髮指的行為，稱冰塊裝進避孕套只要嚇唬對方，拿拖把柄不是要插她的下體。

合議庭詢問相關當事人後，認為賴是智識正常的成年人，竟群體施暴、當街令女生一絲不掛、企圖持拖把柄插下體等方式凌虐女生，視人性尊嚴及性自主權如草芥，讓少女身心靈均受極大重創與折磨，犯罪動機低劣，手段及情節嚴重，在他涉案18年後，判他5年徒刑。

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