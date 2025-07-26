台灣大罷免．持續更新｜下午4時開票　決定24藍委與新竹市長去留

台灣今日（26日）舉行史上規模最大的「大罷免」投票首輪投票，全台9個縣市選民表態決定是否撤職24位國民黨立委與新竹市長高虹安。投票時間從上午8點起至下午4點止，之後隨即開票。



7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

16:00 首輪投票結束。

13:23 前總統蔡英文到台北市大安區投票所投票，現場媒體詢問這次罷免案是否符合民主正當性，以及對台美關稅談判是否有信心、心情如何等問題，蔡英文都笑而不語，完成投票後即離開。

蔡英文投票。（聯合報）

09:17 中廣前董事長趙少康於大安區投票時，投完票離開圈票區後，竟直接打開「亮票」給媒體拍攝，直到在票匭才對折投入。台北市選委會表示，將依法通報警方，後續依違反《選罷法》移請地檢署偵辦。

趙少康亮票 。（ETtoday）

08:20 罷免案主角之一、國民黨立委徐巧芯在台北市長蔣萬安陪同下，現身松山區投票，完成投票後，徐直呼太累了，回家後想大睡一覺，明天再醒來，同時也表示有信心，相信人民的眼睛是雪亮的，會做出最好的選擇。

08:00 首輪投票開始。

徐巧芯在蔣萬安陪同下投票。（ETtoday）

目前，台灣立法院共113席，國民黨為最大黨，佔52席，民進黨以51席居次，民眾黨8席被視為關鍵少數，另有2席為無黨籍。發起罷免的公民團體指控，國民黨立委在立法院挾人數優勢，施行「多數暴力」，並質疑其「親共賣台」。

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2025第一階段大罷免名單

24名國民黨籍立委包括：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林沛祥、鄭正鈐、丁學忠、傅崐萁、黃建賓。

另外有已被停職的新竹市市長高虹安。

這場由民間發起、針對立法院藍白聯手的反制行動，已演變為兩岸高度關注的政治焦點。（01讀者提供）

這場由民間發起、針對立法院藍白聯手的反制行動，已演變為兩岸高度關注的政治焦點。（01讀者提供）

台《公職人員選舉罷免法》規定，公職人員就職一年後，可對其提出罷免，流程分為提議、連署、投票三個階段。一旦投票通過罷免，被罷免人須立刻去職下台，並於3個月内完成補選。若有任一方提起罷免訴訟，則訴訟結束前不進行補選。