以巴衝突｜台灣擬資助以色列定居點　國際特赦組織：重創台灣形象

以巴戰爭持續，日前卻有媒體報道指台灣承諾將在約旦河西岸的以色列屯墾區（定居點）投入大筆捐款，支持當地建設醫療中心，但以色列的屯墾區及整體人員進駐，已被聯合國安理會及國際法院（ICJ）等國際機構認定非法，這也是2023年底以來，首度有政府公開對屯墾區提供直接資金，引發外界關注。



國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎投書《外交家》痛批，台灣此舉不僅有違國際法，還成為以色列種族滅絕行徑的共犯，更可能損及台灣的民主與人權形象。



2024年5月19日，以色列襲擊加沙走廊中部努塞拉特（Nusseirat）一個定居點後，巴勒斯坦人走出來檢視受建築物受損情況。（Reuters）

《風傳媒》報道引述台灣巴勒斯坦自由連線組織者Lala在社群平台發言稱，即使加拿大、英國、法國、德國等西方國家，也未正式承認以色列在約旦河西岸和加薩的主權，「只有台灣敢去親以色列屁股。」

捐款事件與官方回應

據此前報道，台灣以色列代表李雅萍6日造訪位於以色列控制的約旦河西岸、管理48個屯墾區的便雅憫地區議會（Binyamin Regional Council），並承諾捐款資助當地「納納西醫療中心」（Nanasi Medical Center）建設。

台灣外交部發言人蕭光偉22日表示，衛生醫療一直是台、以兩國重要合作領域，但也強調相關援助仍在意見交流階段，駐以代表處尚未承諾捐贈。

《風傳媒》報道指，早在2024年3月與5月，台灣駐以色列代表處就曾捐款1590萬新台幣，支持以色列城市的醫療巡邏，並透過在加薩運作的非政府組織提供基本人道救助。但此次對以色列屯墾區的直接資助，與台灣過去的人道援助有所不同，「實質上是承認了以色列的非法占領。」

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎稱，醫療設施的所在地——約旦河西岸是「被占領的巴勒斯坦領土」（OPT），依國際法《第四日內瓦公約》規定，以色列在此地設立和擴建屯墾區均屬非法，構成戰爭罪。

國際法院（ICJ）於2024年7月的諮詢意見更強調，所有國家不得承認或協助以色列的非法占領行為。這意味著，任何對屯墾區基礎建設的援助，即便以醫療捐助名義，都將助長以色列的非法占領。

2025年6月19日，圖為以色列佔領的約旦河西岸一個定居點上空，可見伊朗向以色列境內發射的導彈略過星空。（Reuters）

邱伊翎指出，以色列長期對巴勒斯坦人施行系統性歧視，特別是在醫療服務與行動自由上。巴勒斯坦人在約旦河西岸及加薩地區遭受多重限制，導致健康狀況遠不如以色列公民。近幾個月來，以色列當局更屢次阻擋巴勒斯坦人前往醫療機構，甚至釀成死亡的憾事。

《風傳媒》報道稱，台灣仍有許多企業在為美國與以色列製造武器零件、向以色利運送軍用鋼材，攻擊加薩的F-35戰機、F-16戰機、無人機與軍用電腦等，極可能含有台灣技術與零件。台灣生產的這些部件，被用作加薩屠殺巴勒斯坦平民、婦女與兒童的武器。