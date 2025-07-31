新竹近七萬平方呎稻田現汞污染疑遭官方隱瞞　8000公斤稻穀急銷毀

台灣新竹市驚傳農地汞污染事件，新竹市議員曾資程近日揭露，市內出現稻作遭重金屬汞污染情況，受影響面積約1940坪（約 69031 平方呎），一期稻作約需銷毀8000公斤稻穀。曾資程批評市府相關單位事發逾10日仍未公開資訊，涉嫌「蓋牌」，重蹈福源花生醬黃麴毒素事件覆轍，要求市府立即說明污染源頭、補償機制與銷毀處理情況。



台媒《自由時報》今（31）日報道，曾資程指出，發生農地疑遭汞污染重大事件，已引起農民恐慌與居民關注，農民接獲環保局通知後感到極度惶恐，擔心污染範圍擴大、地下水遭殃，並關注後續整治費用分攤與農民權益保障問題。

曾資程進一步表示，受污染稻田經市府環保局通報、由農政單位檢測後，確認汞含量異常。受影響農地共三塊，總面積近兩千坪，一期稻作收成預估約八千公斤（最終數據以主管機關公布為準），另有兩塊休耕地種植少量雜糧作物，市府已安排強制收割與銷毀。

「由於汞屬高度毒性重金屬，一旦進入食物鏈，對人體健康將造成長期影響」，曾資程強調，要求市府即刻啟動透明機制，「在不影響追查前提下，去識別化公開透明資訊，包括污染源頭調查進度、受污染農地範圍、銷毀農作物的方式與數量等，讓市民了解事件全貌，確保受污染農作物完全不得流入市面。」

他同時呼籲市府啟動污染整治與補償配套機制，釐清責任歸屬，「避免基層農民無辜承擔環境污染的代價。」

對於此事，新竹市政府環保局與產發處皆已初步證實事件存在，並表示正進行調查與處理，強調「會在適當時間公布相關資訊」。