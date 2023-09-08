雨量已超越海葵 台灣兩水庫蓄水量一舉「破5億噸」：夠用一整年
撰文：聯合新聞網
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接連颱風來襲，平地大雨連連；南部主要水庫集水區卻細雨綿綿。
昨（7日）嘉南平原平地大雨持續至今，受惠低壓帶對流雲系聚集，台灣第一大曾文水庫與烏山頭集水區終於也雨勢不斷，連兩天雨量比海葵登陸時還大。
今（8日）蓄水量終於一舉突破五億立方公尺。明年汛期前民生灌溉用水危機完全解除。
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水利署水情資料顯示，曾文水庫上午7點蓄水量4億3294萬立方，有效容量85.42%，烏山頭水庫蓄水量6913萬立方、有效容量8727%，曾文、烏山頭蓄水合計終於超過五億立方公尺。
南部地區各大水庫集水區昨晚到今天凌晨的大雨效應持續，蓄水量還持續增加，過去5小時曾文水庫又持續進水超過264萬立方公尺。供應台南民生用水的南化水庫則是持續滿庫放水。
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昨天台南主要水庫集水區降雨超過1500萬立方米，部分水庫進水太多，還必須放流。
攸關明年嘉南平原農作物灌溉以及民生用水的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量繼續上升，終於在今天上午7點突破5億大關。
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