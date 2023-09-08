雨量已超越海葵　台灣兩水庫蓄水量一舉「破5億噸」：夠用一整年

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

接連颱風來襲，平地大雨連連；南部主要水庫集水區卻細雨綿綿。

昨（7日）嘉南平原平地大雨持續至今，受惠低壓帶對流雲系聚集，台灣第一大曾文水庫與烏山頭集水區終於也雨勢不斷，連兩天雨量比海葵登陸時還大。

今（8日）蓄水量終於一舉突破五億立方公尺。明年汛期前民生灌溉用水危機完全解除。

【相關圖輯】黑色暴雨警告生效時間及雨量同破紀錄　香港天文台：自1884年以來最高（點圖放大瀏覽）：

+35
颱風蘇拉｜一波未平海葵殺到台灣　路徑再南調　周日或穿台北上空颱風蘇拉｜圖像驚見「雙眼牆」　台學者指出「3颱共舞」可能發展颱風天鵝吹襲菲律賓　男子全屋水浸卻苦中作樂當渡假　獲網民盛讚

水利署水情資料顯示，曾文水庫上午7點蓄水量4億3294萬立方，有效容量85.42%，烏山頭水庫蓄水量6913萬立方、有效容量8727%，曾文、烏山頭蓄水合計終於超過五億立方公尺。

南部地區各大水庫集水區昨晚到今天凌晨的大雨效應持續，蓄水量還持續增加，過去5小時曾文水庫又持續進水超過264萬立方公尺。供應台南民生用水的南化水庫則是持續滿庫放水。

【相關圖輯】1晚降雨逾百毫米　「三合院變泳池」台男游泳苦中作樂（點圖放大瀏覽）：

+13

昨天台南主要水庫集水區降雨超過1500萬立方米，部分水庫進水太多，還必須放流。

攸關明年嘉南平原農作物灌溉以及民生用水的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量繼續上升，終於在今天上午7點突破5億大關。

颱風襲台前夕吉祥物模型被「五花大綁」　網友笑稱：有逃跑前科颱風蘇拉｜魏如萱香港演唱會撞正打風　IG「3字失言」惹公關災難韓國暴雨成災　隧道水浸釀14死　已逃出巴士司機回頭救乘客慘犧牲台灣買樓中伏？沖涼變全屋水浸未係最慘　港女住唔夠一年蝕本急售【意大利】百年一遇嚴重水浸　佛羅倫斯與威尼斯水位及膝如澤國

延伸閱讀：

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定中旬至月底降雨偏少

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

黑雨
暴雨
中國水災
台灣
天氣
颱風
極端天氣
熱話
聯合新聞網