4小時屙十幾次！高雄134人食春卷後上吐下瀉　攤檔隱瞞食材阻調查

台灣有在清明時節吃春卷（又稱潤餅）的習俗，但高雄4日（上周六）爆發集體食物中毒事件，大批民眾食用當地正義市場一家老字號攤檔的春卷後出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀。



據當地衛生局最新表示，涉案食物中毒人數在6日（周一）上升至134人，攤檔第一時間未主動配合調查，並有規避妨礙行為，將依法裁罰36萬元新台幣，並移送地檢署偵辦。



高雄市衛生局派人赴涉案攤檔採集樣本。（高雄市衛生局提供）

台灣有在清明時節吃春卷（又稱潤餅）的習俗，圖片並非涉事攤檔。（Getty）

據《聯合報》、中央社等台媒報道，這宗食物中毒事件最早由一名苦主在網絡上發文揭發。該名網友指出，家人於4日上午前往正義市場購買春卷，全家6人吃下肚後，當天下午陸續出現嚴重不適。他形容，自己短短4小時內就狂拉了十多次肚子，最終一家人撐不住，緊急前往醫院急症室。

高雄市衛生局指，涉案就醫人數持續上升，直至6日已經有134人就醫接受治療，29人住院持續治療中。

高雄市衛生局表示，經流行病學初步研判，該攤檔販售食品存有重大疑慮，已命業者暫停作業及停止販賣。

高雄市衛生局又指，該局前往稽查春卷的食材，包括豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔等，但該攤檔第一時間未有主動配合調查，並有規避妨礙行為，刻意隱匿食品有蛋類製品及肉絲等食材。

衛生局表示，將依食品安全衛生管理法加重裁罰新台幣36萬元，同時因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。