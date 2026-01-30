成都一家自製牛癟火鍋　食完竟「雙手變藍」　全家中毒緊急送醫

四川省成都市近日發生一起離奇中毒事件，一名女子與家人在家中食用自製「牛癟火鍋」，4人陸續出現頭暈、嘔吐等症狀，甚至有人「雙手變藍」，緊急送醫治療。



根據資料，所謂「牛癟」又被稱為「百草湯」，是貴州省黔東南、桂北一帶侗族、苗族的傳統特色美食，是將牛胃及小腸內未完全消化的草料，經擠汁、過濾後加入牛膽汁、花椒等熬製，湯色黃綠，有中草藥香氣與苦味，常以火鍋形式享用。當地人認爲「百草湯」有健胃、祛熱和助消化功效，被視為獨特美食文化。

+ 1

《瀟湘晨報》報導，這名張姓女子與家人自行在家烹煮「牛癟火鍋」，之後加入一種不知名蔬菜後，湯底顏色突然出現明顯變化，「煮了一個菜進去，整鍋湯就變黑了，當時也沒想到會有問題。」

張女說，餐後不久，家人陸續感到身體不適，「我們後來都開始頭暈，有人噁心想吐，還有人雙手顏色發藍。」她說，家裡4人都出現疑似中毒症狀，她已前往醫院治療，情況好轉，但仍有家人上吐下瀉，目前仍在觀察。

至於中毒原因相關單位尚未公布，但醫生提醒，若食用後出現頭暈、嘔吐、皮膚顏色異常等症狀，應立即停止進食並盡速就醫，以免延誤病情。

【延伸閱讀】爺爺拿「礦泉水」沖藥 乖孫喝後肝腎受損入ICU 出事原因曝光（點擊放大瀏覽）

+ 14

延伸閲讀：

亞馬遜又裁1.6萬人！ 員工收信「下秒直接登不了系統」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】