AI提示有毒仍要食！中山男貪口慾煮｢白毒傘｣　換血三次才保命

近日廣東中山發生一宗食野菌中毒慘劇，街坊陳先生（化名）爬山時看到一些剛長出來的野蘑菇，白白嫩嫩、看着特別誘人，當時他問AI被告知這是毒蘑菇，但還是忍不住採摘回家煲湯，結果導致一家中毒送醫，幸好治療後才撿回一條命。



1個50g的白毒傘，可毒死1名50kg成年人。（深圳晚報）

廣東廣播電視台報道，當時陳先生看到野生白蘑菇時，為了鑑別該蘑菇是否有毒，還諮詢了AI，沒想到AI回覆是｢毒蘑菇｣，但他還是忍不住摘了一些回家煲湯。中午他先獨自食用發現並無不適，隨後晚上便和家人把剩餘的蘑菇都吃完。

沒想到過了四個小時左右，陳先生嚴重嘔吐，隨即到附近醫院治療，他說「其實我都知道那個蘑菇不能吃，但我看到它剛剛長出來，又白又嫩的，看上去很吸引人，結果又吐又拉的時候是最難受的。」

陳先生住院兩天後被緊急轉院並送入ICU，醫生說他當時已經被確診為急性肝衰竭。而陳先生的家人因食用野蘑菇較少，雖然身體也有不適但情況不算很嚴重。

醫生說陳先生當時已經被確診為急性肝衰竭。（廣東廣播電視台）

為了救治陳先生，醫院救治團隊爭分奪秒，連續實現3次血漿置換及藥物治療，快速清除他體內的毒素，才成功讓他撿回一條命。目前，陳先生已順利出院。

醫生指出，陳先生食用的蘑菇俗稱「白毒傘」，所含的鵝膏毒肽是已知毒性最強的真菌毒素之一，煎炒、煮燉等都無法消除其毒性，反而有利於其釋放毒性。1個50g的白毒傘，可毒死1名50kg成年人。目前尚無特效解毒藥物，只能靠血液淨化、人工肝治療。

公開信息顯示，廣東三四月溫暖潮濕，尤其在春季清明前這個時期，因為陰雨天較多，所以蘑菇繁殖也比較快。建議大家在戶外看到野蘑菇，千萬不要輕易採食。