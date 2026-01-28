盒馬誤將水仙當百合配送　兩婆孫煮食後中毒　家屬拒賠償兼提告

北京市民鄒女士投訴稱，其通過盒馬App購買鮮百合，商家卻誤送含劇毒的水仙種球，導致家中71歲母親及12歲兒子煮食後中毒入院。事發後，鄒女士拒絕盒馬提出的7萬元（人民幣，下同）賠償並委託律師提起訴訟。



不知情下誤食劇毒水仙 兩婆孫延誤救治6小時

《大河報》報道，1月2日，鄒女士於盒馬mini黃寺店下單鮮百合。其母親收貨後，將兩個狀似「百合」的球根煮湯食用，兩婆孫不久即出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀。

當事人收到的「百合」，實為含有劇毒的水仙種球。（大河報）

雖然包裝盒側面印有「水仙種球養護」字樣，但因盒蓋被遮擋，鄒母未能察覺。家人起初以為食物變質，直至送婆孫到社區醫院驗血後方警覺是食物中毒。

隨後家人從垃圾桶確認食材為水仙，但此時距食用已過6小時，兩婆孫隨後轉往專科醫院救治，但醫生稱由於患者送醫時間已超過5小時，毒素部分已被吸收，只能嘗試排毒。

盒馬配送的水仙種球外包裝。（大河報）

鄒女士描述，母親中毒較深，嘔吐物曾帶血，出院後體重下降逾十斤，需定期複查。兒子的情況暫穩，但醫生指水仙中毒或存在長期健康風險。

1月26日，盒馬方面就「百合配送成水仙」事件回應稱，水仙與百合包裝相似致分揀員操作失誤，目前已啟動全國複盤整改，並稱分揀員目前承受較大壓力，公司暫未對他作出處理，相關責任由盒馬承擔。

鄒母中毒較深，嘔吐物曾帶血，出院後體重下降逾十斤。（大河報）

警方認定不予立案 家屬拒7萬賠償並提告盒馬

鄒女士表示，盒馬事後反應遲緩，雖承認分揀失誤並致歉，但在協商賠償時僅願承擔「法律規定的部分」，並提出總額7萬元且未附賠償明細的「打包」賠償方案。家屬認為該賠償金額遠不足以覆蓋醫療、後續康復及精神損失，對此無法接受。

水仙種球與百合對比（大河報）

鄒女士亦稱，盒馬方面在協商中向她傳遞了「家屬因誤食行為也需承擔部分法律責任」的意思。她對此表示不滿，認為企業在推卸責任。此外，警方在調查後也認為配送員屬無意過失，未達刑事立案標準。

北京盒馬mini黃寺店。（微博＠虎嗅APP）

河南澤槿律師事務所主任付建認為，盒馬作為經營者，對商品安全負有保障義務，誤送有毒物品存在明顯過錯，構成侵權。消費者基於合理信賴收貨，無義務懷疑食材毒性，故家屬方不應承擔責任。若盒馬被認定經營「明知不符合安全標准食品」，家屬或可依法主張懲罰性賠償。

1月27日，雙方在市監局協調下協商未果，鄒女士表示將正式委託律師提起訴訟，追究盒馬全部法律責任，並要求其整改安全隱患。