習鄭會｜鄭麗文曝光細節：習近平真情流露　至少有一半以上是脫稿

國民黨主席鄭麗文近日結束訪陸行程返台，周三（15日）接受廣播節目專訪，詳談與中共總書記習近平會面的細節。她形容對習近平第一印象是親切自然、放鬆，更透露會談期間習近平至少有一半以上是脫稿。



鄭麗文接受廣播節目專訪時形容習近平「親切自然」。（千秋萬事專訪截圖）

鄭麗文自爆她是雷軍的粉絲。（千秋萬事專訪截圖）

習近平希望台灣能尊重大陸成就

台灣聯合新聞網報道，15日鄭麗文接受「千秋萬事」廣播專訪時爆出不少「習鄭會」細節。她稱，習近平給她的第一印象是很親切自然、放鬆。

鄭麗文透露，習近平在致詞時大量脫稿，同時她也很認真抄筆記記錄重點。午宴時習近平坐在她旁邊，很真情流露，自然而然地微笑，想來是心情很好。今次隨行的國民黨副主席蕭旭岑曾與習近平有過多次見面，他亦指從來沒看過習近平這麼放鬆，話這麼多。

鄭麗文透露，習近平特別提到，他充分理解兩岸長期隔離導致社會制度與生活方式不同，強調非常尊重與理解，但也反問台灣是否也應該肯定並尊重大陸現在的成就？

習近平與鄭麗文握手。（路透社）

鄭麗文稱，習近平認為兩岸因歷史原因發展至今，彼此不同不應成為搞分裂的理由，習近平連「台獨」二字都未提起，而是強調兩岸不可否定來自同一個祖先、民族，「血濃於水、一家人」對他來講是最重要的。習近平甚至用「愚公移山、精衛填海」形容解決兩岸問題所需的恆心與耐心，流露出他對兩岸是有情感的。

鄭麗文在節目上表示，大陸的發展應是台灣的「底氣」而非威脅，並強調看到很多台灣年輕人在大陸提供的國際舞台上發光發熱，這讓她感觸非常深。

12日，鄭麗文一行前往北京小米汽車超級工廠參訪。（國民黨提供）

雷軍致贈一支小米手機給鄭麗文。（國民黨提供）

自爆是雷軍粉絲

鄭麗文還直言此行最超乎預期的驚喜是見到小米創辦人雷軍，「我好興奮哦！就是粉絲啊！」鄭麗文表示，雷軍近期極為低調，很多國家領袖來北京訪問希望能見他，他都婉拒了，所以連國台辦都沒想到他會來。

鄭麗文坦言，她與丈夫都是小米的忠實支持者，全身上下的穿戴裝置及家中智能家居設備幾乎全是小米品牌。