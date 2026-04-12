習鄭會｜鄭麗文訪陸行程結束　台辦主任宋濤北京送機：後會有期

今日（4月12日），中國國民黨主席鄭麗文結束為期六天在中國大陸參訪行程，於下午搭乘CA189次航班離開北京返回台灣。中共中央台辦主任宋濤前往首都機場送行。上周二（7日），鄭麗文一行飛抵上海虹橋機場時，宋濤曾到機場迎接。



中共中央台辦主任宋濤送機鄭麗文一行。（圖源：聯合新聞網）

據台灣《聯合新聞網》報道，鄭麗文與宋濤在北京首都機場停機坪道別時說了不少話，她對宋濤的接待表示感謝，宋濤也給予祝福，並指出「後會有期」。

除宋濤外，中共中央台辦副主任彭慶恩、中共北京市委常委馬駿、中台辦聯絡局長楊毅、中台辦宣傳局局長陳彬華、中台辦秘書局局長張文暉、北京市辦主任霍光峰等亦到現場送別鄭麗文一行。

宋濤等人送別鄭麗文一行。（中時新聞網）

鄭麗文上周二率領國民黨訪問團抵達上海，這是國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸。為期六日的行程中，鄭麗文率國民黨訪問團到訪江蘇南京、上海、北京。

在南京拜謁中山陵；在上海參訪美團總部、出席兩岸青年交流活動，並參觀中國商飛上海飛機設計研究院等；在北京於10日的「習鄭會」結束後，到訪清華大學附屬中學，觀看學生研發的智能機械人，後到故宮博物院參觀，並拜謁香山碧雲寺孫中山衣冠冢，延續國民黨領導訪京傳統。

今日上午，雖已至最後一日，但鄭麗文還是抓緊時間參訪了中國科技巨頭小米的汽車工廠，並體驗試乘流金粉款女性專用的小米汽車。

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眾所矚目的「習鄭會」4月10日上午11時在北京人民大會堂登場。中共總書記習近平和鄭麗文在開場白中的政治表述高度呼應，均提「九二共識、反對台獨」，強調和平作為會面的核心主軸，並將兩岸連結上升至中華民族與文明層次。

這是國共兩黨領導人時隔十年後，再於北京人民大會堂會面。2016年時任國民黨黨主席洪秀柱與習近平見面，地點選在福建廳。這次「習鄭會」選在東大廳，與連戰2005年對大陸「破冰之旅」相同，屬高規格接待。

2016年11月1日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂會見國民黨主席洪秀柱（圖源：網路圖片）

今日上午，國台辦發布十項促進兩岸交流合作政策措施，內容涵蓋探索建立國共兩黨常態化溝通機制、推動福建沿海地區同金門馬祖通橋、推動恢復上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。