鄭麗文在習鄭會後積極規劃六月訪美　鄭麗文：讓美方看到不同路線

國民黨主席鄭麗文甫結束訪陸行，下一步將規劃6月訪美。台媒《鏡週刊》日前專訪鄭麗文，她表示美方在過去這段時間累積許多對國民黨錯誤的看法，但同時也有著強烈的「疑賴論」，希望能在6月訪美讓美方看到國民黨不同的路線。



值得關注的是，台媒報道指出，鄭麗文訪美團成員將與訪中行相當，被視為黨內知美派的前國安會祕書長蘇起、前駐美代表袁健生同樣可望隨行，以強化藍營「中美並重」論述基調。除可望在2026台灣年底大選中收攏中間選民票源，也為2028年台灣總統大選的國民黨路線定錨。



《鏡週刊》報道，鄭麗文規劃於6月訪美，目前正積極安排拜訪華府、智庫等。至於拜訪城市則包含洛杉磯、三藩市、紐約、華盛頓等兼具政治與經濟發展，同時僑胞較多的4大城市機會較大，後續將由國民黨內國際部與海外部等跨單位籌備。

報道指出，鄭麗文表示此次習鄭會證明了台灣的戰略價值，國民黨可以主動爭取兩岸話語權，而非只是作為棋子。尤其藍營能夠積極設計政治議程，且主動出擊也獲北京善意回應，證明台灣不會淪為地緣政治籌碼，也證明和平是兩岸可行選項。

報道提到，在習鄭會後，鄭麗文隨即與白宮資深顧問薩克斯（David Sacks）所率領的外交關係協會（CFR）代表團會面，針對兩岸關係與區域安全進行深度交流，並分享她近期訪問中國大陸的心得。

習近平與鄭麗文握手。（路透社）

鄭麗文在會中也重申，國民黨致力於建立一個「永續且制度化」的和平框架，並強調維持區域穩定同樣符合美國的利益。她同時表示，國民黨在國防上的立場經常遭到扭曲，事實上開展兩岸對話與強化防衛之間並無矛盾。

此外，鄭麗文也表示，台灣長年來的對美軍事採購應遵循既有的流程與慣例進行，以確保透明度與程序正義。聽取鄭麗文說法後，薩克斯也邀請鄭麗文在未來訪美期間，前往外交關係協會總部訪問。

台媒《聯合報》報道，對於訪陸行和訪美行，鄭麗文態度一直是開放樂觀、正面積極的，她認為，「接觸是很棒的，要打破兩岸不能往來的氛圍，這種氛圍一直是民進黨塑造出來的，社會上也被嚇得很厲害。」

鄭麗文稱，這段期間美國忙著打伊朗，台海出現和平訊號是好事，「因為美國總統特朗普一直想要去北京，也想自伊朗戰局脫困，否則去不成。」