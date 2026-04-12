鄭麗文結束訪陸返台：盼民眾直接感受到兩岸和平發展的紅利

今日（4月12日），國民黨主席鄭麗文結束為期六天在中國大陸參訪行程，於下午搭乘CA189次航班離開北京返回台灣。



台媒中天新聞網報道，鄭麗文回台後表示，希望國民黨能提供具體管道，讓大家感受到兩岸和平發展的紅利，最大的願望是改善人民的生活，讓大家都能勇敢追逐夢想、實現夢想，接下來國民黨一定會加倍帶給大家美好願景。



鄭麗文回台後表示，希望國民黨能提供具體管道，讓大家感受到兩岸和平的紅利。（影片截圖）

鄭麗文表示，就如同在習鄭會時她所說的，事情要一件一件做，路要一步一步走，這一次我們踏出了成功的第一步，後面還有九十九步的路要走；事情認真地辦好了一件， 後面還有更多的事情要辦好。

鄭麗文也感謝中共中央台辦在今天上午正式宣布了10項惠台、利多的政策，她也立刻指示國民黨副主席盡快針對此事組成工作小組，完成接下來落實的工作，以及跟對岸對接的窗口。她也希望國民黨可以提供民眾具體管道，直接感受到兩岸和平發展的和平紅利。我們最大的願望，就是改善人民的生活，讓大家都能勇敢地追逐夢想、實現夢想。

今日上午，中共中央台辦發布十項促進兩岸交流合作政策措施，內容涵蓋探索建立國共兩黨常態化溝通機制、推動福建沿海地區同金門馬祖通橋、推動恢復上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。

宋濤等人送別鄭麗文一行。（圖源：聯合新聞網）

宋濤等人送別鄭麗文一行。（中時新聞網）

鄭麗文上周二率領國民黨訪問團抵達上海，這是國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸。為期六日的行程中，鄭麗文率國民黨訪問團到訪江蘇南京、上海、北京。

在南京拜謁中山陵；在上海參訪美團總部、出席兩岸青年交流活動，並參觀中國商飛上海飛機設計研究院等；在北京於10日的「習鄭會」結束後，到訪清華大學附屬中學，觀看學生研發的智能機械人，後到故宮博物院參觀，並拜謁香山碧雲寺孫中山衣冠冢，延續國民黨領導訪京傳統。

今日上午，雖已至最後一日，但鄭麗文還是抓緊時間參訪了小米的汽車工廠，並體驗試乘流金粉款女性專用的小米汽車。