台男不滿妻花3萬買諮商課　颱風夜硬趕出門致受傷　法官僅判監3月

台中市一名男子阿龍（化名）於2024年間，因對發票時發現妻子小予（化名）花費約12萬元新台幣（約3萬港元）購買心理諮商課程，情緒失控與妻子爆發激烈衝突，甚至在颱風夜將對方趕出家門。案件經台中地方法院審理後，依強制未遂罪判處阿龍有期徒刑3個月，全案仍可上訴。



根據判決書內容，案發於2024年7月某日深夜，阿龍在檢視發票載具時，發現妻子有一筆高達10多萬新台幣的諮商課程支出，當場情緒失控，對妻子大聲斥責，並要求其離開住處，甚至將妻子的衣物裝入袋中丟至門外，連同工作所需的筆電等物品一併拋出。

當時正值強颱來襲，小予多次請求對方冷靜處理，但阿龍仍強行關門，試圖將她趕出屋外。雙方拉扯過程中，小予身上出現多處傷勢。其後她設法返回屋內，並躲入女兒房間暫避，但阿龍仍持續以撞門方式試圖進入，導致女兒受到驚嚇大哭。

小予多次請求對方冷靜處理，但阿龍仍強行關門，試圖將她趕出屋外。（示意圖，unsplash@Adi Goldstein）

後續衝突因孩子情緒失控而暫時停止，小予事後提告。阿龍則辯稱，當時行為僅為要求妻子冷靜，並非有意強制或傷害，亦否認造成對方受傷，並表示雙方本就存在財務爭議。

不過，法院勘驗現場寶寶攝影機畫面，確認錄下阿龍當時大聲斥責及物品丟擲、碰撞等情形，認定其行為已構成強制未遂。法官審酌後指出，阿龍案發後未見悔意，亦未與被害人達成和解，顯示對自身行為缺乏反省。

然而，考量雙方離婚後仍須共同撫養未成年子女，若科以過重刑責恐影響親職關係及子女成長，最終判處阿龍3個月有期徒刑。

延伸閱讀：17歲女親睹媽媽當街遭父親割喉殘殺 砸行李箱救母卻失敗

+ 24

【本文獲「引新聞」授權轉載。】