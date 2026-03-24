女童偷食麵遭表姐凌虐3小時慘死　凶手見死不救　父母竟收錢和解

台灣高雄市鳳山區發生一起震驚社會的虐童致死案。



一名患有智能發展遲緩的11歲女童，僅因肚子餓偷吃即食麵並謊稱是吃多士，竟遭受託照顧她的表姊嚴厲施暴。女童歷經數小時的棍棒抽打與體罰後昏迷倒地，卻未被及時送醫，最終因腦部嚴重受創宣告不治。高雄地方法院一審認定，該名表姊對兒童犯傷害致死罪事證明確，判處有期徒刑12年，全案仍可上訴。

示意圖（Unsplash@La Fabbrica Dei Sogni）

回顧這起悲劇，女童自2022年起便與表姊及其同居男友等多名親屬同住。2024年1月1日晚間，表姊發現女童早上並未依指示烤多士，而是私自煮了即食麵卻說謊，憤而情緒失控。從當晚7時半開始，表姊不僅徒手掌摑女童、用力捏胸，還持塑膠棍棒猛烈抽打其頭部與背部，隨後更下令女童進行半蹲與交互蹲跳。殘酷的體罰持續近3小時，直到晚間10時許女童體力透支、跌倒在地昏迷。然而，表姊與男友見狀僅將女童移至沙發安置，直到隔日上午8時發現情況惡化才緊急送醫。女童經搶救後，仍於同年2月28日因左側硬腦膜下腔出血併發腦髓壞死身亡。

院方檢查發現，女童到院時全身佈滿高達21處新舊傷痕，研判左耳曾遭猛烈撞擊導致顱內出血。更令人髮指的是，法官查閱通訊軟件紀錄發現，女童倒地抽搐當晚，表姊不僅未積極求救，甚至還傳送大笑貼圖給男友，以輕浮語氣戲謔，冷血態度成為判刑關鍵：

「以為他真的要死了」

「感覺腦子更有問題了」



案件審理期間，女童父母在家屬強大壓力下，最終以80萬元（約20萬港元）與表姊達成和解並撤回告訴，導致此案未能進入陪審團審理程序。女童母親曾無奈表示，家族長輩施壓若不妥協將導致「家庭分崩離析」。法官審酌認為，表姊過去就常以肢體暴力管教女童，雖曾受校方通報並接受親職輔導卻毫無改善；儘管其平時有提供基本生活照料，但長期施暴導致無辜生命逝去，功過實難相抵，依法重判12年徒刑。

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