沈伯洋德國稱｢不懼中國打壓｣　國台辦：台獨分子日暮西山窮途末路

去年被列入「台獨」頑固分子清單的台灣民進黨立委沈伯洋，今年被重慶市警方以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，並依法追究刑事責任。

近日，沈伯洋到德國時宣稱「不懼中國打壓」，對此，國台辦發言人陳斌華在周五（11月14日）舉行的例行記者會上表示，「台獨」分子已日暮西山、窮途末路。



國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

陳斌華說，「台獨」分子已日暮西山、窮途末路。沈伯洋之流和民進黨當局鬼鬼祟祟、自導自演竄訪鬧劇，恰恰暴露了其對懲「獨」利劍高懸的內心慌張。多行不義必自斃，「台獨」分子在「台獨」絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場。

10月28日，重慶市公安局發布警情通報表示，為堅決打擊民進黨立委沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

2024年10月14日，國台辦對外公布，將沈伯洋（男，43歲，台灣省台北市人）納入「台獨」頑固分子清單。

國台辦當時指，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，禁止兩人及其家屬進入大陸和港澳。